Sapanca'da dere kenarındaki ev saniyeler içinde böyle yıkıldı | Video
15 Ekim 2026 14:12
İstanbul'daki şiddetli sağanak, Marmara'nın doğusunda da ağır hasar bıraktı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan yağışla birlikte dereler taştı; Fevziye Mahallesi'nde dere yatağının hemen kenarındaki iki katlı ev, debisi hızla yükselen suya dayanamayarak yıkıldı ve dereye devrildi.
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