Sapanca'da dere kenarındaki ev saniyeler içinde böyle yıkıldı | Video

15 Ekim 2026 14:12

İstanbul'daki şiddetli sağanak, Marmara'nın doğusunda da ağır hasar bıraktı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan yağışla birlikte dereler taştı; Fevziye Mahallesi'nde dere yatağının hemen kenarındaki iki katlı ev, debisi hızla yükselen suya dayanamayarak yıkıldı ve dereye devrildi.