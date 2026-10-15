Video Yaşam Sapanca'da dere kenarındaki ev saniyeler içinde böyle yıkıldı | Video
Sapanca'da dere kenarındaki ev saniyeler içinde böyle yıkıldı | Video

Sapanca'da dere kenarındaki ev saniyeler içinde böyle yıkıldı | Video

15 Ekim 2026 14:12

İstanbul'daki şiddetli sağanak, Marmara'nın doğusunda da ağır hasar bıraktı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan yağışla birlikte dereler taştı; Fevziye Mahallesi'nde dere yatağının hemen kenarındaki iki katlı ev, debisi hızla yükselen suya dayanamayarak yıkıldı ve dereye devrildi.

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