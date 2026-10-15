Video Yaşam Mutfaktaki tüp yangına neden oldu: Ev sahibi yaralandı | Video
Mutfaktaki tüp yangına neden oldu: Ev sahibi yaralandı | Video

Mutfaktaki tüp yangına neden oldu: Ev sahibi yaralandı | Video

15 Ekim 2026 15:15

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi, parlayan tüpü dışarıya çıkarmaya çalışan ev sahibi hafif şekilde yaralandı.

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Yangın, Girne Mahallesi 2191 sokakta Elifkent Sitesi'ndeki 5 katlı apartmanın ikinci katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfakta yakın bir zamanda değiştirilen tüpte ani bir parlama meydana geldi. Parlama ile birlikte evde yangın çıktı. Yangın esnasında evde bulunan Mehmet Akbaş, çocuklarını alarak dışarıya çıktı. Apartman sakinleri de yangın ihbarı ile tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye gelerek, evdeki yangını söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kontrol altına alınarak, apartmandaki duman tahliye edildi. Yangında mutfakta parlayan tüpü dışarıya çıkarmaya çalışan ev sahibi Akbaş, hafif şekilde yaralanırken, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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