Video Yaşam Sakarya'da dereler taştı, evleri su bastı | Video
Sakarya'da dereler taştı, evleri su bastı | Video

Sakarya'da dereler taştı, evleri su bastı | Video

15 Ekim 2026 13:30

Sakarya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle birçok ilçede su baskınları ve taşkınlar yaşandı. Bazı yollar ulaşıma kapanırken evlerin zemin katları sular altında kaldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Sakarya'da gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağışların ardından vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Yer yer ulaşımın zorlaşırken ya da yolların geçici olarak kapatılırken, bazı ilçelerde evlerin zemin katları sular altında kaldı. Yine farklı ilçeler ve mahallelerde dereler taştı. Geyve ilçesi Doğançay bölgesinde ufak çaplı toprak kayması meydana geldiği ve ek olarak sel etkisinde kalan bölgelerde ise toprak ve odun parçalarının bazı yolları kapattığı öğrenildi.

Öte yandan sular altında kalan mahallelerde ekipler zor durumda kalan vatandaşlara yardım çalışmalarını sürdürüyor.

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