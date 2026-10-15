Sakarya'da dereler taştı, evleri su bastı | Video

15 Ekim 2026 13:30

Sakarya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle birçok ilçede su baskınları ve taşkınlar yaşandı. Bazı yollar ulaşıma kapanırken evlerin zemin katları sular altında kaldı.