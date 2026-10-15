Kağıthane’de sağanağın ardından bahçe duvarı ve yol çöktü | Video

15 Ekim 2026 13:07

Kağıthane’de sağanağın ardından Gültepe Mahallesi’nde bir evin bahçe duvarı, Harmantepe Mahallesi’nde ise yol çöktü. Bahçe duvarının çökmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Çöken yol trafiğe kapatılırken, Kağıthane Belediyesi ekipleri onarım çalışması başlattı.

İstanbul'da dün etkili olan ve gece boyunca aralıklarla devam eden sağanağın ardından Gültepe Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarı çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda hasar oluştu. Olay yerine gelen belediye ekipleri, çöken bahçe duvarı ve çevresinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından tutanak tutuldu. Çöken duvar ve oluşan hasar kamerayla görüntülendi.

ÇÖKEN YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Harmantepe Mahallesi'nde de sağanağın ardından yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı. Kağıthane Belediyesi ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.