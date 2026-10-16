Video Yaşam 1,2 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
1,2 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

1,2 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

16 Ekim 2026 08:27

Kırıkkale merkezli 8 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 2021-2025 yılları arasındaki mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon lirayı aştığı belirlenirken, mal varlıkları ve banka hesaplarına el konuldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kırıkkale, Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri'de toplam 27 adrese yapılan baskınlarda, haklarında işlem başlatılan 21 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.

CEP TELEFONUNDAKİ MESAJLAŞMALAR BAHİS AĞINI ORTAYA ÇIKARDI
Soruşturmanın, şüpheli B.H.'ye ait cep telefonunda yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin mesajlaşmaların tespit edilmesi üzerine genişletildiği öğrenildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) raporları ile dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, şüphelilerin örgütlü şekilde hareket ettiklerine yönelik delillere ulaşıldı. MASAK raporlarında, 2021-2025 yılları arasındaki toplam mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olduğu belirlendi.

18 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Soruşturma kapsamında B.H.'nin yasa dışı bahis organizasyonunun lideri olduğu, diğer şüphelilerin ise bahis panelinin yönetimi, para transferleri, banka hesabı temini ve teknik destek gibi görevler üstlendikleri değerlendirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle şüphelilerin kendileri ve aile bireyleri adına mal varlığı edindikleri iddiası üzerine taşınır ve taşınmaz mallar ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplara el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

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