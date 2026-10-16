1,2 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

16 Ekim 2026 08:27

Kırıkkale merkezli 8 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 2021-2025 yılları arasındaki mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon lirayı aştığı belirlenirken, mal varlıkları ve banka hesaplarına el konuldu.