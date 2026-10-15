Beykoz’da sağanak sonrası caddeyi su bastı | Video
15 Ekim 2026 15:48
Beykoz’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle rögarların taşmasıyla yollarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren sağanak, Beykoz'da da hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı yollarda rögarların taşmasıyla cadde göle döndü.
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