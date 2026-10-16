Siirt’te feci kaza: Araç ters döndü, 1'i bebek 3 kişi yaralandı | Video
16 Ekim 2026 09:29
Siirt’in Baykan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 1'i bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan ve itfaiye ile AFAD ekiplerince çıkarılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza, Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada araç içerisinde bulunan aynı aileden 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Siirt AFAD, UMKE, jandarma, belediye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin titiz çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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