Siirt’te feci kaza: Araç ters döndü, 1'i bebek 3 kişi yaralandı | Video

16 Ekim 2026 09:29

Siirt’in Baykan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 1'i bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan ve itfaiye ile AFAD ekiplerince çıkarılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.