Video Yaşam İstanbul’da FETÖ operasyonu: 19 şüpheli gözaltında | Video
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 19 şüpheli gözaltında | Video

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 19 şüpheli gözaltında | Video

16 Ekim 2026 08:48

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, geçmiş yıllardaki personel alımlarına ilişkin fişleme listeleri ve ByLock tespitleri bulunan 19 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin örgüt tarafından "yüksek aidiyet" koduyla değerlendirildiği ileri sürüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yeni bir çalışma yürüttü. Geçmiş yıllarda zabıt katibi, gardiyan ve mübaşir personeli alım süreçlerinde FETÖ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen şahıslara ilişkin fişleme listelerini inceleyen emniyet birimleri, örgüt tarafından yüksek aidiyet koduyla değerlendirilen kamu görevlileri ile ByLock kullanıcıları tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde, 1'i aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 19 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI YAKALANDI
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konulurken, FETÖ üyeleri sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan FETÖ üyeleri hakkında yürütülen tahkikat işlemleri ise devam ediyor.

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