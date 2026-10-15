Yağmur suyunun seslerini notalarla bastırdı, görüntüler 'Titanic' filmini hatırlattı: Oteli su basarken o piyano çalmaya devam etti! | Video
15 Ekim 2026 16:58
Antalya'da dün meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle 5 yıldızlı otelin bir bölümünü su bastı. Otel çalışanları suyu tahliye etmek ve temizlemek için yoğun çaba harcarken, otelde piyano çalan bir çalışan ise müziğe ara vermeden Titanic filminden parçalar ile misafirlere piyano resitali sundu. Görüntüler Titanic filmini akıllara getirdi.Otelin bir bölümünün su aldığını fark ettiği sırada piyano çalmakta olan çalışan, çevresindeki telaşa rağmen performansını sürdürdü. Misafirlerin isteği üzerine Titanic filminden parçalar ve Game of Thrones dizisinin müziğini çalan piyanist, otelde yaşanan gerginliğin ortasında misafirlere keyifli anlar yaşattı.
Piyano performansı kısa sürede misafirlerin ilgisini çekti.
Yağışın ardından oteldeki suların tahliye edildiği ve çalışanların işlerine döndüğü öğrenildi.
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