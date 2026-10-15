Yağmur suyunun seslerini notalarla bastırdı, görüntüler 'Titanic' filmini hatırlattı: Oteli su basarken o piyano çalmaya devam etti! | Video

15 Ekim 2026 16:58

Antalya'da dün meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle 5 yıldızlı otelin bir bölümünü su bastı. Otel çalışanları suyu tahliye etmek ve temizlemek için yoğun çaba harcarken, otelde piyano çalan bir çalışan ise müziğe ara vermeden Titanic filminden parçalar ile misafirlere piyano resitali sundu. Görüntüler Titanic filmini akıllara getirdi.