Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybetti | Video
15 Ekim 2026 16:34
Son dakika haberi: Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği seçimine katılmak için Ankara’ya giderken Düzce’de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gültekin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:45
00:28
Beykoz’da sağanak sonrası caddeyi su bastı | Video 15.10.2026 | 15:48
02:11
Düzce'de zincirleme kaza: Üsküdar Belediye Başkan Vekili yaralandı | Video 15.10.2026 | 15:26
00:27
Çocuğunun gözü önünde eşini darp etti! Dehşet anları kamerada 15.10.2026 | 15:17
04:04
Mutfaktaki tüp yangına neden oldu: Ev sahibi yaralandı | Video 15.10.2026 | 15:15
01:24
00:19
Sapanca'da dere kenarındaki ev saniyeler içinde böyle yıkıldı | Video 15.10.2026 | 14:12
02:42
Zonguldak’ta cadde ve sokaklar göle döndü | Video 15.10.2026 | 14:06
02:14
Sakarya'da dereler taştı, evleri su bastı | Video 15.10.2026 | 13:30
08:06
02:55
Kağıthane’de sağanağın ardından bahçe duvarı ve yol çöktü | Video 15.10.2026 | 13:07
02:18
Beykoz'da sağanak sonrası toprak kayması yaşandı! | Video 15.10.2026 | 12:51
01:07
08:47
00:42
05:34
10:12
06:00
Sakarya’da sağanak yağış! Yollar ve sokaklar göle döndü... | Video 15.10.2026 | 10:55
00:14
Başakşehir'de dere taştı! Sular şelale gibi yola aktı | Video 15.10.2026 | 10:30