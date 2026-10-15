Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybetti | Video

15 Ekim 2026 16:34

Son dakika haberi: Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği seçimine katılmak için Ankara’ya giderken Düzce’de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gültekin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.