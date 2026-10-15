Kırmızı ışıkta kavşağa dalan tır otomobile böyle çarptı: 2 yaralı
15 Ekim 2026 20:46
Amasya’nın Suluova ilçesinde kırmızı ışıkta kavşağa dalan tır otomobile çarptı. Tırın ön kısmından çarptığı otomobilin içindekiler şok yaşadı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:32
Kırmızı ışıkta kavşağa dalan tır otomobile böyle çarptı: 2 yaralı 15.10.2026 | 20:46
01:16
Riyad'daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı 15.10.2026 | 18:15
01:23
02:45
00:28
Beykoz’da sağanak sonrası caddeyi su bastı | Video 15.10.2026 | 15:48
02:11
Düzce'de zincirleme kaza: Üsküdar Belediye Başkan Vekili yaralandı | Video 15.10.2026 | 15:26
00:27
Çocuğunun gözü önünde eşini darp etti! Dehşet anları kamerada 15.10.2026 | 15:17
04:04
Mutfaktaki tüp yangına neden oldu: Ev sahibi yaralandı | Video 15.10.2026 | 15:15
01:24
00:19
Sapanca'da dere kenarındaki ev saniyeler içinde böyle yıkıldı | Video 15.10.2026 | 14:12
02:42
Zonguldak’ta cadde ve sokaklar göle döndü | Video 15.10.2026 | 14:06
02:14
Sakarya'da dereler taştı, evleri su bastı | Video 15.10.2026 | 13:30
08:06
02:55
Kağıthane’de sağanağın ardından bahçe duvarı ve yol çöktü | Video 15.10.2026 | 13:07
02:18
Beykoz'da sağanak sonrası toprak kayması yaşandı! | Video 15.10.2026 | 12:51
01:07
08:47
00:42
05:34