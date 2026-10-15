Esenyurt Belediyesi soruşturmasında şok gelişme! Şifreli kasalardan servet çıktı
15 Ekim 2026 23:43
Esenyurt Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu’nun ifadesi üzerine Küçükçekmece’de belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde iki siyah kasa bulunurken, tutuklanan Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın annesi ile kuzeni ellerindeki iki boş valizle daireye girdikleri sırada yakalandı. Açılan kasalardan adeta servet çıktı.
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