Video Yaşam Yolun karşısına geçmeye çalışan aileye panelvan çarptı: 2 ölü! | Video
Yolun karşısına geçmeye çalışan aileye panelvan çarptı: 2 ölü! | Video

Yolun karşısına geçmeye çalışan aileye panelvan çarptı: 2 ölü! | Video

17 Ekim 2026 14:14

İzmir'in Menderes ilçesinde, otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiye panelvan çarptı. Aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, dün gece saatlerinde M.A. (56) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen panelvanın, Çakaltepe Mahallesi girişinde otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiye çarpmasıyla meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yayalardan Mehmet Hüseyin Altun (60) ile eşi Zeynep Altun (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin yaralanan oğulları Mehmet Ali Altun (30) ile 7 yaşındaki torunları Emir Altun, sağlık ekiplerince Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından panelvan sürücüsü M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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