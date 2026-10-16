Telefonla konuşurken kapkaça uğradı! O anlar kamerada | Video

16 Ekim 2026 12:15

Bursa'da yolda yürürken telefonla konuşan kadının elindeki cep telefonunu motosikletle kapkaç yapan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 48 saatlik takibiyle yakalandı. Şüphelilerin kapkaçta kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. İki şüpheli tutuklandı.