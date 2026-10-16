Sarıyer'de şiddetli sağanağın ardından sel sularının istinat duvarlarını yıkıp siteye dolduğu anlar kameraya yansıdı | Video

16 Ekim 2026 12:00

Sarıyer'de sağanağın ardından yüksek kesimlerden gelen sel sularının istinat duvarlarını yıkarak siteye dolduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Siteye giren su, yollara ve yerleşim alanlarına yayıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan sağanak, Ayazağa Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Yüksek kesimlerden gelen sel suları, yerleşim alanına ulaşarak bir sitenin istinat duvarlarını yıktı. Duvarların yıkılmasının ardından siteye dolan su, buradan yollara ve yerleşim alanlarına yayıldı.

DUVARLARIN YIKILDIĞI ANLAR KAMERADA

Yolların su altında kaldığı, araçların sürüklendiği Ayazağa'da, sel sularının siteye ulaştığı anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yüksek kesimlerden gelen suyun istinat duvarlarını yıkarak siteye dolduğu ve kısa sürede çevreye yayıldığı anlar yer alıyor.