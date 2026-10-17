Video Yaşam Fatih'te camiden içi para dolu çantayı böyle çaldılar! | Video
Fatih'te camiden içi para dolu çantayı böyle çaldılar! | Video

Fatih'te camiden içi para dolu çantayı böyle çaldılar! | Video

17 Ekim 2026 10:48

Fatih Nuruosmaniye Camii'nde bir adamın abdest alırken kenara bıraktığı çantayı çalıp kaçan iki şüpheli gözaltına alındı. Çantanın içinde 15 bin euro, 89 bin 640 bin dolar ve 5 bin lira bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, hırsızlık anları kameraya yansıdı

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Fatih'te M.M. isimli kişi, Molla Fenari Mahallesi, Nuriosmanişe Camii'nde 30 Temmuz'da abdest aldığı sırada çantasının çalındığı şikayetiyle polise başvurdu. Mağdur M.M. çalınan çantasında 15 bin euro, 89 bin 640 dolar ve 5 bin lira parasının bulunduğunu söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların camide bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin abdest alınan yere yaklaşarak asılı bırakılan çantayı alarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisi güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelileri yakalamak için sürdürülen takip sonucu olayı gerçekleştiren Ramazan A. ile R.I. gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Ramazan A.'nın bir süre önce eski eşinin peşini bırakmadığı ve bir kadınla evlenebilmek için televizyon programına katıldığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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