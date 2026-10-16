Video Yaşam Tokat'ta metruk binada yaşanan çökme kamerada | Video
Tokat'ta metruk binada yaşanan çökme kamerada | Video

Tokat'ta metruk binada yaşanan çökme kamerada | Video

16 Ekim 2026 10:44

Tokat'ta daha önce bir bölümünde çökme meydana gelen metruk binada, tekrar çökme yaşandı. Binadan kopan parçanın sokağa düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, saat 04.00 sıralarında Kabe-i Mescit Mahallesi Yarbaşı Sokak'taki metruk binada meydana geldi. Daha önce kısmi çökme yaşanan binada, yeniden kısmi çökme oluştu. Binadan kopan parçalar, büyük bir gürültüyle yola döküldü. O anlar, binanın karşısındaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
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