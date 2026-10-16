Minibüslerin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı | Video
16 Ekim 2026 16:18
Afyonkarahisar'da öğrenci taşımacılığı yapan servis aracı ile şehir içi yolcu taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çoğunluğu çocuk 16 kişi yaralandı.Kaza, Erkmen beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğrenci taşıdığı öğrenilen minibüs ile şehir içi yolcu taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle araçlardan birisi yol ortasına devrilerek durabildi. 16 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye polis sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan ve çoğunluğu küçük yaştaki öğrencilerden oluşan 16 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken servis aracının şoförünün ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.
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