Bakırköy'de tanker devrildi: Kazada şoför yaralandı! | Video
17 Ekim 2026 08:48
Bakırköy Yeni Havaalanı Caddesi'nde LNG yüklü tanker, şoförünün virajı alamaması sonucu devrilip yan yattı. Kazada tanker şoförü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı. Tankerde sızıntı olması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalar sürüyor.
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