Selin ardından kahverengiye bürünen Haliç havadan görüntülendi | Video
16 Ekim 2026 11:51
İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle sürüklenen çamurlu sular, Haliç’in rengini değiştirdi. Kahverengiye dönen Haliç havadan görüntülendi.
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