Biga’da sanayi sitesinde hurda dükkanında çıkan yangın korkuttu | Video
17 Ekim 2026 08:44
Çanakkale’nin Biga ilçesinde sanayide hurda dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, dün gece saat 23.00 sıralarında Biga ilçesi sanayi sitesinde bir hurda dükkanında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hurda dükkanındaki yangın büyümeden söndürüldü.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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