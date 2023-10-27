Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 09:09

Binlerce çam fıstığı ağacı kesilecekti! Bakanlık’tan Kozak Yaylası'nı kurtaran karar

İzmir'in Bergama İlçesine bağlı Kozak Yaylası sakinlerini sevindiren karar geldi. Doğal güzellikleri ve çam fıstığı ile ünlü Kozak Yaylası'nda açılmak istenen granit mermer ocağı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle veto yedi. Bakanlığın iptal kararı ile birlikte projenin hayata geçirileceği 51 hektarlık alanda bulunan binlerce çam fıstığı ağacı da kesilmekten kurtulmuş oldu. Vatandaşlar, köyde yapılan 'ÇED sürecinde halkın katılım toplantısını' protesto etmiş, bu nedenle toplantı yapılamamıştı. Türkiye'de çam fıstığı üretiminin büyük bölümü Kozak Yaylası'nda yapılıyor.