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Haberler Galeri Binlerce çam fıstığı ağacı kesilecekti! Bakanlık’tan Kozak Yaylası'nı kurtaran karar
Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 09:09

Binlerce çam fıstığı ağacı kesilecekti! Bakanlık’tan Kozak Yaylası'nı kurtaran karar

İzmir'in Bergama İlçesine bağlı Kozak Yaylası sakinlerini sevindiren karar geldi. Doğal güzellikleri ve çam fıstığı ile ünlü Kozak Yaylası'nda açılmak istenen granit mermer ocağı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle veto yedi. Bakanlığın iptal kararı ile birlikte projenin hayata geçirileceği 51 hektarlık alanda bulunan binlerce çam fıstığı ağacı da kesilmekten kurtulmuş oldu. Vatandaşlar, köyde yapılan 'ÇED sürecinde halkın katılım toplantısını' protesto etmiş, bu nedenle toplantı yapılamamıştı. Türkiye'de çam fıstığı üretiminin büyük bölümü Kozak Yaylası'nda yapılıyor.

ERTAN GÜRCANER
Binlerce çam fıstığı ağacı kesilecekti! Bakanlık’tan Kozak Yaylası’nı kurtaran karar

UNESCO Dünya Kültür Mirası koruma bölgesinde olan ve Ekolojik Hassas Bölge olarak tanımlanan ancak maden şirketlerinin hedefinde olan Bergama'daki Kozak Yaylası'na yapılmak istenen taş ocağına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'dur' dedi.

Binlerce çam fıstığı ağacı kesilecekti! Bakanlık’tan Kozak Yaylası’nı kurtaran karar

İstanbul merkezli bir maden şirketinin (DMR Doğaltaş Madencilik Şirketi) yaptığı başvuruyu değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeyi veto etti. Bakanlık, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Ayvatlar Mahallesinde kurulmak istenen granit mermer ocağı projesinin ÇED Yönetmeliğine aykırı olduğunu belirtti.

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Binlerce çam fıstığı ağacı kesilecekti! Bakanlık’tan Kozak Yaylası’nı kurtaran karar

Bakanlığın iptal kararı bölgede yaşayan vatandaşlar arasında büyük sevinçle karşılandı.

Binlerce çam fıstığı ağacı kesilecekti! Bakanlık’tan Kozak Yaylası’nı kurtaran karar

Bölge halkı kurulmak istenen mermer ocağını protesto etmiş, geçtiğimiz süreçte mermer ocağı projesiyle ilgili yapılmak istenen halkın katılım toplantısına da tepki göstermişti.

Binlerce çam fıstığı ağacı kesilecekti! Bakanlık’tan Kozak Yaylası’nı kurtaran karar

BİNLERCE ÇAM FISTIĞI AĞACI KURTULDU

Ayvatlar Köyü ile Okçular Köyü arasında kalan ormanlık alanda granit mermer taşı çıkarılması planlanıyordu. 51 hektarlık ÇED alanında yılda 60 bin ton granit üretimi hedefleniyordu.

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