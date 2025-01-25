Giriş Tarihi: 25.01.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
22:29
Böyle hadsizlik görülmedi: Bolu Kartalkaya'da yangında vefat edenlerin yakınlarını arayarak alay ettiler
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği felaket tüm Türkiye'ye yasa boğarken, sosyal medyada yapılan bir paylaşım tepkilere neden oldu. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak alay ve küfür eden kişiler bu görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.