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Haberler Galeri Böyle hadsizlik görülmedi: Bolu Kartalkaya'da yangında vefat edenlerin yakınlarını arayarak alay ettiler 
Giriş Tarihi: 25.01.2025 22:28 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 22:29

Böyle hadsizlik görülmedi: Bolu Kartalkaya'da yangında vefat edenlerin yakınlarını arayarak alay ettiler

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği felaket tüm Türkiye'ye yasa boğarken, sosyal medyada yapılan bir paylaşım tepkilere neden oldu. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak alay ve küfür eden kişiler bu görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Ali ALTUNTAŞ
Deniz YUSUFOĞLU
Böyle hadsizlik görülmedi: Bolu Kartalkaya’da yangında vefat edenlerin yakınlarını arayarak alay ettiler

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki grand Kartal oteli'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerim acılı ailelerin panel üzerinden telefon numarasına ulaşan 2 kişi, aileleri başsağlığı bahanesiyle arayarak hem alay hem de küfür etti.

Böyle hadsizlik görülmedi: Bolu Kartalkaya’da yangında vefat edenlerin yakınlarını arayarak alay ettiler

GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Kendini bilmez iki kişinin yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine yaptığı saygısızlığa ait görüntü sosyal medyaya düşünce tepkilerde beraberinde geldi. Acil dairelerle alay ederek küfürler savuran kişilerin yakalanması için sosyal medyada hashtag oluşturuldu.

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Böyle hadsizlik görülmedi: Bolu Kartalkaya’da yangında vefat edenlerin yakınlarını arayarak alay ettiler

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ülkeyi yasa boğan olay sonrası vefat eden kişilerin ailesini arayarak dalga geçen şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Böyle hadsizlik görülmedi: Bolu Kartalkaya’da yangında vefat edenlerin yakınlarını arayarak alay ettiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne şahısların tespiti için talimat verildi.

Böyle hadsizlik görülmedi: Bolu Kartalkaya’da yangında vefat edenlerin yakınlarını arayarak alay ettiler
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