Böyle hadsizlik görülmedi: Bolu Kartalkaya’da yangında vefat edenlerin yakınlarını arayarak alay ettiler

GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Kendini bilmez iki kişinin yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine yaptığı saygısızlığa ait görüntü sosyal medyaya düşünce tepkilerde beraberinde geldi. Acil dairelerle alay ederek küfürler savuran kişilerin yakalanması için sosyal medyada hashtag oluşturuldu.