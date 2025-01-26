Bolu’daki otel yangınında yakınlarını kaybeden vatandaşları arayıp alay edenler hakkında soruşturma başlatıldı | Video 26.01.2025 | 08:43 Bolu’da meydana gelen otel yangınında yakınlarını kaybeden vatandaşlara numaraları üzerinden ulaşan ve alay eden şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bolu'da meydana gelen otel yangınında yakınlarını kaybeden vatandaşlara numaraları üzerinden ulaşan ve alay eden şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne şahısların tespiti için talimat verildi.