Giriş Tarihi: 16.12.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024
19:55
Bu ne yaman çelişki! İYİ Partili Karaman kaçak avcılık yaparken yakalanmıştı: Soru önergesi verdiği ortaya çıktı
İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da aralarında bulunduğu 4 kişiye, koruma altında bulunan yaban keçisini avladıkları gerekçesiyle 650 bin lira para cezası kesilmişti. Jandarma ekipleri şüphelileri botla kaçarken yakalamıştı. Olayla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İYİ Partili Ünal Karaman'ın yalnızca 7 ay önce "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor" diye Meclis'e soru önergesi verdiği ortaya çıktı.