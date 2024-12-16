Bu ne yaman çelişki! İYİ Partili Karaman kaçak avcılık yaparken yakalanmıştı: Soru önergesi verdiği ortaya çıktı

650 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Olaya ilişkin tutanak tutulurken aralarında milletvekilinin de bulunduğu şahıslara 650 bin lira para cezası kesildi. Köylülerin vurulan başka yaban keçisi olduğu ihbarı üzerine jandarma ve doğa koruma ekipleri tarafından bölgede başlatılan incelemelere devam edildiği öğrenildi.

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