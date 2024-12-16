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Haberler Galeri Bu ne yaman çelişki! İYİ Partili Karaman kaçak avcılık yaparken yakalanmıştı: Soru önergesi verdiği ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 16.12.2024 19:55 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 19:55

Bu ne yaman çelişki! İYİ Partili Karaman kaçak avcılık yaparken yakalanmıştı: Soru önergesi verdiği ortaya çıktı

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da aralarında bulunduğu 4 kişiye, koruma altında bulunan yaban keçisini avladıkları gerekçesiyle 650 bin lira para cezası kesilmişti. Jandarma ekipleri şüphelileri botla kaçarken yakalamıştı. Olayla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İYİ Partili Ünal Karaman'ın yalnızca 7 ay önce "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor" diye Meclis'e soru önergesi verdiği ortaya çıktı.

Bu ne yaman çelişki! İYİ Partili Karaman kaçak avcılık yaparken yakalanmıştı: Soru önergesi verdiği ortaya çıktı

Olay, geçtiğimiz günlerde Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya Köyü'nde meydana geldi. Elazığ istikametinden botla gelerek kaçak avcılık yapan şahısların olduğu ihbarı üzerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri harekete geçti.

Bu ne yaman çelişki! İYİ Partili Karaman kaçak avcılık yaparken yakalanmıştı: Soru önergesi verdiği ortaya çıktı

JANDARMA EKİPLERİ BOTLA KAÇARKEN YAKALADI!

Doğa koruma ekipleri karadan, jandarma ekipleri ise Keban Barajı'nda botla bölgeye hareket ederken jandarmayı gören şahıslar, Elazığ istikametine doğru kaçtı. Jandarmanın ısrarlı takibi sonucu bot durduruldu.

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Bu ne yaman çelişki! İYİ Partili Karaman kaçak avcılık yaparken yakalanmıştı: Soru önergesi verdiği ortaya çıktı

İYİ PARTİLİ ÜNAL KARAMAN KAÇAK AVDA YAKALANDI

Savcılık tarafından arama kararı verilmesinin ardından botta yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen bir silah bulunurken şahıslardan birinin İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman olduğu ortaya çıktı.

Bu ne yaman çelişki! İYİ Partili Karaman kaçak avcılık yaparken yakalanmıştı: Soru önergesi verdiği ortaya çıktı

650 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Olaya ilişkin tutanak tutulurken aralarında milletvekilinin de bulunduğu şahıslara 650 bin lira para cezası kesildi. Köylülerin vurulan başka yaban keçisi olduğu ihbarı üzerine jandarma ve doğa koruma ekipleri tarafından bölgede başlatılan incelemelere devam edildiği öğrenildi.

İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman'a yasak av cezası | Video

Bu ne yaman çelişki! İYİ Partili Karaman kaçak avcılık yaparken yakalanmıştı: Soru önergesi verdiği ortaya çıktı

7 AY ÖNCE SORU ÖNERGESİ VERMİŞ: TİFTİK KEÇİSİ SAYISI NEDEN AZALIYOR?

Olayla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İYİ Partili Ünal Karaman'ın yalnızca 7 ay önce "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor" diye Meclis'e soru önergesi verdiği ortaya çıktı.

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