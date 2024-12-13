İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman'a yasak av cezası | Video
Tunceli’de aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman'ın da bulunduğu 4 kişiye koruma altında bulunan yaban keçisi avladıkları gerekçesiyle 650 bin lira para cezası kesildi. Şahısların başka bir keçi daha vurdukları ihbarı nedeniyle bölgede inceleme başlatıldı.
Köylülerin, vurulan başka yaban keçisi olduğu ihbarı üzerine jandarma ve doğa koruma ekipleri tarafından bölgede başlatılan incelemelere devam edildiği öğrenildi.
Tunceli'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla yaban hayatına yönelik koruma ve kontrol tedbirleri artırılırken iki gün önce de koruma altında bulunan yaban keçisini avlayan şahıslar dron ile tespit edilmiş şahıslara 1 milyon 300 bin lira para cezası kesilmişti.
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