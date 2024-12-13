Video Haber İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman'a yasak av cezası | Video
İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman'a yasak av cezası | Video

İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman'a yasak av cezası | Video

13.12.2024 | 11:17

Tunceli’de aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman'ın da bulunduğu 4 kişiye koruma altında bulunan yaban keçisi avladıkları gerekçesiyle 650 bin lira para cezası kesildi. Şahısların başka bir keçi daha vurdukları ihbarı nedeniyle bölgede inceleme başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Elazığ istikametinden botla gelerek kaçak avcılık yapan şahısların olduğu ihbarı üzerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri harekete geçti. Doğa koruma ekipleri karadan, jandarma ekipleri ise Keban Barajında botla bölgeye hareket ederken, jandarmayı gören şahıslar, Elazığ istikametine doğru kaçtı. Jandarmanın ısrarlı takibi sonucu bot durduruldu. İYİ Partili Ünal Kahraman'ın, milletvekili olduğunu ve arama yapamayacaklarını belirtmesi üzerine jandarma cumhuriyet savcısına bilgi verdi. Savcılık tarafından arama kararı verilmesinin ardından botta yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen bir silah bulundu. Olaya ilişkin tutanak tutulurken aralarında milletvekilinin de bulunduğu şahıslara 650 bin lira para cezası kesildi.

Köylülerin, vurulan başka yaban keçisi olduğu ihbarı üzerine jandarma ve doğa koruma ekipleri tarafından bölgede başlatılan incelemelere devam edildiği öğrenildi.

Tunceli'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla yaban hayatına yönelik koruma ve kontrol tedbirleri artırılırken iki gün önce de koruma altında bulunan yaban keçisini avlayan şahıslar dron ile tespit edilmiş şahıslara 1 milyon 300 bin lira para cezası kesilmişti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman’a yasak av cezası | Video 01:35
İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman'a yasak av cezası | Video 13.12.2024 | 11:17
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın görüşmesi başladı | Video 00:33
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın görüşmesi başladı | Video 13.12.2024 | 11:07
Suriye’de özgürlüğüne kavuşan halk Emevi Camii’ne akın etti | Video 06:34
Suriye'de özgürlüğüne kavuşan halk Emevi Camii'ne akın etti | Video 13.12.2024 | 09:57
Kalkan-35 operasyonlarında 981 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:38
“Kalkan-35” operasyonlarında 981 düzensiz göçmen yakalandı | Video 13.12.2024 | 08:33
CHP’ye ’yapay zekalı’ İzmir Körfezi ayarı: Bakan Kurum skandalı tek tek yüzlerine vurdu | Video 02:47
CHP'ye 'yapay zekalı' İzmir Körfezi ayarı: Bakan Kurum skandalı tek tek yüzlerine vurdu | Video 13.12.2024 | 09:17
CHP’li İBB’nin düzenlediği etkinlikte Seyit Rıza posteri açtılar! 00:48
CHP'li İBB'nin düzenlediği etkinlikte Seyit Rıza posteri açtılar! 12.12.2024 | 23:43
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile basın toplantısı düzenledi | Video 03:08
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile basın toplantısı düzenledi | Video 12.12.2024 | 15:19
PKK/YPG’nin sinsi Rakka planı ortaya çıktı | Video 09:59
PKK/YPG'nin sinsi Rakka planı ortaya çıktı | Video 12.12.2024 | 15:03
CHP’li vekil, önce taklit sonra tahrik etti | Video 01:02
CHP'li vekil, önce taklit sonra tahrik etti | Video 12.12.2024 | 15:01
TUSAŞ, KAAN’ın ’art yakıcı’ çalıştırdığı videonun uzun versiyonunu paylaştı | Video 00:36
TUSAŞ, KAAN'ın 'art yakıcı' çalıştırdığı videonun uzun versiyonunu paylaştı | Video 12.12.2024 | 12:36
MSB: TSK, terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaktadır | Video 09:47
MSB: “TSK, terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaktadır" | Video 12.12.2024 | 12:36
Sednaya’da yitip giden hayatlar… Gizli hücrelerde yaşam arayışı sürüyor | Video 17:52
Sednaya’da yitip giden hayatlar… Gizli hücrelerde yaşam arayışı sürüyor | Video 12.12.2024 | 11:42
Bugün Gabar’daki büyük keşfin yıl dönümü! Bakan Bayraktar: ’Girilemez, gidilemez’ denilmişti... | Video 01:33
Bugün Gabar’daki büyük keşfin yıl dönümü! Bakan Bayraktar: 'Girilemez, gidilemez' denilmişti... | Video 12.12.2024 | 11:39
Yenibosna’daki Metro’nun tavanından sular aktı | Video 02:11
Yenibosna’daki Metro’nun tavanından sular aktı | Video 12.12.2024 | 10:26
Gazeteci Zafer Şahin’den A Haber’de Esad destekçisi etki ajanlarına tepki: Hesabı sorulmalı 03:19
Gazeteci Zafer Şahin'den A Haber'de Esad destekçisi etki ajanlarına tepki: Hesabı sorulmalı 11.12.2024 | 22:47
3 katlı bina alevlere teslim oldu! 00:04
3 katlı bina alevlere teslim oldu! 11.12.2024 | 22:52
Başkan Erdoğan, Somali ve Etiyopya arasındaki kriz için devrede! Peş peşe kritik görüşmeler 03:13
Başkan Erdoğan, Somali ve Etiyopya arasındaki kriz için devrede! Peş peşe kritik görüşmeler 11.12.2024 | 19:46
SON DAKİKA... Yunanistan’daki kanlı hesaplaşmada 2 Türk öldürülmüştü! SABAH o infazın detaylarına ulaştı: FETÖ’cüyüz deyip… 00:23
SON DAKİKA... Yunanistan’daki kanlı hesaplaşmada 2 Türk öldürülmüştü! SABAH o infazın detaylarına ulaştı: FETÖ’cüyüz deyip… 11.12.2024 | 19:03
Sednaya mahkumları yaşadıkları zulmü anlattı: İşkence, tecavüz, infaz... 03:49
Sednaya mahkumları yaşadıkları zulmü anlattı: İşkence, tecavüz, infaz... 11.12.2024 | 17:44
Başkan Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimiz artık özgür | Video 34:49
Başkan Erdoğan: "Suriyeli kardeşlerimiz artık özgür" | Video 11.12.2024 | 15:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA