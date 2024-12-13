İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman'a yasak av cezası | Video 13.12.2024 | 11:17 Tunceli’de aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman'ın da bulunduğu 4 kişiye koruma altında bulunan yaban keçisi avladıkları gerekçesiyle 650 bin lira para cezası kesildi. Şahısların başka bir keçi daha vurdukları ihbarı nedeniyle bölgede inceleme başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Elazığ istikametinden botla gelerek kaçak avcılık yapan şahısların olduğu ihbarı üzerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri harekete geçti. Doğa koruma ekipleri karadan, jandarma ekipleri ise Keban Barajında botla bölgeye hareket ederken, jandarmayı gören şahıslar, Elazığ istikametine doğru kaçtı. Jandarmanın ısrarlı takibi sonucu bot durduruldu. İYİ Partili Ünal Kahraman'ın, milletvekili olduğunu ve arama yapamayacaklarını belirtmesi üzerine jandarma cumhuriyet savcısına bilgi verdi. Savcılık tarafından arama kararı verilmesinin ardından botta yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen bir silah bulundu. Olaya ilişkin tutanak tutulurken aralarında milletvekilinin de bulunduğu şahıslara 650 bin lira para cezası kesildi.Köylülerin, vurulan başka yaban keçisi olduğu ihbarı üzerine jandarma ve doğa koruma ekipleri tarafından bölgede başlatılan incelemelere devam edildiği öğrenildi.Tunceli'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla yaban hayatına yönelik koruma ve kontrol tedbirleri artırılırken iki gün önce de koruma altında bulunan yaban keçisini avlayan şahıslar dron ile tespit edilmiş şahıslara 1 milyon 300 bin lira para cezası kesilmişti.