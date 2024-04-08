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Haberler Galeri BUGÜN BORSA AÇIK MI, 8-9 Nisan borsada işlem yapılıyor mu? İşte, Borsa İstanbul (BİST) çalışma takvimi
Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 10:13

BUGÜN BORSA AÇIK MI, 8-9 Nisan borsada işlem yapılıyor mu? İşte, Borsa İstanbul (BİST) çalışma takvimi

Ramazan Bayramı tatili bugün itibarıyla başladı. 10 Nisan Çarşamba bayramın ilk günü olurken, 8-9 Nisan da bu sürece eklenerek 9 günlük bayram tatili elde edildi. Bu noktada ise yatırımcılar borsa işlemleri için bugün ve yarın açık mı olacak, kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün borsa açık mı? 8-9 Nisan Borsa İstanbul (BİST) açık mı, kapalı mı? İşte, BİST'ten resmi açıklama!

BUGÜN BORSA AÇIK MI, 8-9 Nisan borsada işlem yapılıyor mu? İşte, Borsa İstanbul BİST çalışma takvimi

Bayramda borsa açık mı kapalı işlem yapacak olan yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı süresince borsa çalışma saatleri, BIST (Borsa İstanbul) takvimi ile açıklandı. Bordsa genel olarak resmi tatil günlerinde kapalı olurken, bayramın 10 Nisan Çarşamba başlayacağından bugün ve yarın borsa çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, Bugün ve yarın borsa açık mı, işlem yapılacak mı?

BUGÜN BORSA AÇIK MI, 8-9 Nisan borsada işlem yapılıyor mu? İşte, Borsa İstanbul BİST çalışma takvimi

BORSA İSTANBUL BAYRAMDA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için çarşamba, perşembe ve cuma gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

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BUGÜN BORSA AÇIK MI, 8-9 Nisan borsada işlem yapılıyor mu? İşte, Borsa İstanbul BİST çalışma takvimi

8 NİSAN BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün açık olacak.

BUGÜN BORSA AÇIK MI, 8-9 Nisan borsada işlem yapılıyor mu? İşte, Borsa İstanbul BİST çalışma takvimi

9 NİSAN BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ

9 Nisan Borsa İstanbul'da hisse alım ve satım işlemleri gerçekleştirilebilecek. 9 Nisan Salı günü ise 13.00'a kadar borsa açık olacak. Ramazan Bayramı'nda borsa kapalı olacak.

BUGÜN BORSA AÇIK MI, 8-9 Nisan borsada işlem yapılıyor mu? İşte, Borsa İstanbul BİST çalışma takvimi
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