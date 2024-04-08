BUGÜN BORSA AÇIK MI, 8-9 Nisan borsada işlem yapılıyor mu? İşte, Borsa İstanbul (BİST) çalışma takvimi

Bayramda borsa açık mı kapalı işlem yapacak olan yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı süresince borsa çalışma saatleri, BIST (Borsa İstanbul) takvimi ile açıklandı. Bordsa genel olarak resmi tatil günlerinde kapalı olurken, bayramın 10 Nisan Çarşamba başlayacağından bugün ve yarın borsa çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, Bugün ve yarın borsa açık mı, işlem yapılacak mı?