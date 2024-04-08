Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
10:13
BUGÜN BORSA AÇIK MI, 8-9 Nisan borsada işlem yapılıyor mu? İşte, Borsa İstanbul (BİST) çalışma takvimi
Ramazan Bayramı tatili bugün itibarıyla başladı. 10 Nisan Çarşamba bayramın ilk günü olurken, 8-9 Nisan da bu sürece eklenerek 9 günlük bayram tatili elde edildi. Bu noktada ise yatırımcılar borsa işlemleri için bugün ve yarın açık mı olacak, kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün borsa açık mı? 8-9 Nisan Borsa İstanbul (BİST) açık mı, kapalı mı? İşte, BİST'ten resmi açıklama!