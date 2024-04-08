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Haberler Galeri Bugün sağlık ocakları açık mı? 8-9 Nisan sağlık ocağı saat kaça kadar açık, tam gün mü yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 10:11

Bugün sağlık ocakları açık mı? 8-9 Nisan sağlık ocağı saat kaça kadar açık, tam gün mü yarım gün mü?

Bugün sağlık ocağı, hastane ve polikliniklerin çalışma saatleri merak ediliyor. 8 Nisan Pazartesi bugün itibarıyla, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. Bu nedenle hastane, aile poliklinikleri gibi sağlık alanında hizmet sağlayan kurumların bayram mesai saatleri yakından takip ediliyor. Peki, Bugün sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? İşte, 8 Nisan (bugün) ve 9 Nisan arife günü sağlık ocağı ve hastane çalışma saatleri!

Bugün sağlık ocakları açık mı? 8-9 Nisan sağlık ocağı saat kaça kadar açık, tam gün mü yarım gün mü?

Doktorlar, sağlık ocaklar, hastaneler ve poliklinikleri bugün açık mı sorusu 9 günlük bayram tatilinin başlaması ile birlikte yanıt arıyor. Tatil süresince hastane ihtiyacı doğabilecek olan vatandaşlar, hastanelerin çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, Doktorlar, sağlık ocakları, hastaneler bugün ve yarın yarım gün mü, kapalı mı, kaç saat çalışıyor?

Bugün sağlık ocakları açık mı? 8-9 Nisan sağlık ocağı saat kaça kadar açık, tam gün mü yarım gün mü?

BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?

Resmi tatillerde sağlık ocakları kapalı olacak.

Aile hekimleri bu süre zarfında hizmet vermeyecek.

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Bugün sağlık ocakları açık mı? 8-9 Nisan sağlık ocağı saat kaça kadar açık, tam gün mü yarım gün mü?

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

Hastaneler, 8 Nisan 2024 Pazartesi günü, öğlene kadar mesai yapacak. Öğleden sonra resmi tatil başlayacak.

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak.

Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.

Bugün sağlık ocakları açık mı? 8-9 Nisan sağlık ocağı saat kaça kadar açık, tam gün mü yarım gün mü?

8 NİSAN PAZARTESİ ECZANELER KAPALI MI?

Eczaneler, kamu kurumu olmadığından Pazartesi günü normal çalışma saatlerinde açık olmaya devam edecek. Salı günü ise arefe günü olduğundan Eczaneler yarım gün açık olacak. Bayram tatilinde ise eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.

Bugün sağlık ocakları açık mı? 8-9 Nisan sağlık ocağı saat kaça kadar açık, tam gün mü yarım gün mü?

SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ

Sağlık Bakanlığından "Ramazan Bayramı" genelgesi yayımlandı.

Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde acil hasta ve yaralılara süratle ulaşılması, ilk ve acil müdahalenin yerinde yapılması, hastaların tıbbi durumlarına uygun acil servislere nakli, tıbbi müdahale ve tedavinin etkin bir şekilde sağlanmasının bir zorunluluk olduğu vurgulanan genelgede, tüm sağlık çalışanlarının her zaman olduğu gibi büyük bir fedakarlık ve üstün gayretle görev yapmalarının önemine dikkati çekildi.

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