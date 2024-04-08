Bugün sağlık ocakları açık mı? 8-9 Nisan sağlık ocağı saat kaça kadar açık, tam gün mü yarım gün mü?

SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ

Sağlık Bakanlığından "Ramazan Bayramı" genelgesi yayımlandı.

Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde acil hasta ve yaralılara süratle ulaşılması, ilk ve acil müdahalenin yerinde yapılması, hastaların tıbbi durumlarına uygun acil servislere nakli, tıbbi müdahale ve tedavinin etkin bir şekilde sağlanmasının bir zorunluluk olduğu vurgulanan genelgede, tüm sağlık çalışanlarının her zaman olduğu gibi büyük bir fedakarlık ve üstün gayretle görev yapmalarının önemine dikkati çekildi.