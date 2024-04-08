Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
10:11
Bugün sağlık ocakları açık mı? 8-9 Nisan sağlık ocağı saat kaça kadar açık, tam gün mü yarım gün mü?
Bugün sağlık ocağı, hastane ve polikliniklerin çalışma saatleri merak ediliyor. 8 Nisan Pazartesi bugün itibarıyla, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. Bu nedenle hastane, aile poliklinikleri gibi sağlık alanında hizmet sağlayan kurumların bayram mesai saatleri yakından takip ediliyor. Peki, Bugün sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? İşte, 8 Nisan (bugün) ve 9 Nisan arife günü sağlık ocağı ve hastane çalışma saatleri!