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Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 10:14

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, başladı mı, kaç gün sürecek? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs ücretlerinde son durum

Ramazan Bayramı tatili bugün itibarıyla başladı. 2024 Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından binlerce vatandaş tatil için yola koyulurken, bu tatil sürecini İstanbul'da geçirecek olanlar için toplu taşıma ücretli mi yoksa ücretsiz mi sorusu yanıt arıyor. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi, başladı mı, kaç gün sürecek? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs bedava mı?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, başladı mı, kaç gün sürecek? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs ücretlerinde son durum

Ramazan bayramında otobüs, Marmaray, Metro, tramvay ücretsiz mi sorusu bayram tatil sürecinin 8 Nisan Pazartesi günü başlamasıyla birlikte merak konusu oldu. 9 günlük bayram tatili sürecinde toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar süreci yakından takip ediyor. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, Ramazan bayramında toplu taşıma bedava mı, kaç gün?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, başladı mı, kaç gün sürecek? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs ücretlerinde son durum

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 10 Nisan Çarşamba günü saat 00.00'dan 12 Nisan Cuma günü saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

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BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, başladı mı, kaç gün sürecek? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs ücretlerinde son durum

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbulluların 9 günlük bayram tatilinde Ramazan Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre; 10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatili süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

İETT, Ramazan Bayramı'nda gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları göreve dahil edecek.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, başladı mı, kaç gün sürecek? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs ücretlerinde son durum

METRO SEFERLERİ CUMARTESİ TARİFESİNE GÖRE YAPILACAK

Metro İstanbul'da bayram boyunca seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00 - 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, başladı mı, kaç gün sürecek? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs ücretlerinde son durum

12 Nisan Cuma günü ise, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.

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