BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, başladı mı, kaç gün sürecek? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs ücretlerinde son durum

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 10 Nisan Çarşamba günü saat 00.00'dan 12 Nisan Cuma günü saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.