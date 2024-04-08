Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
10:14
BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, başladı mı, kaç gün sürecek? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs ücretlerinde son durum
Ramazan Bayramı tatili bugün itibarıyla başladı. 2024 Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından binlerce vatandaş tatil için yola koyulurken, bu tatil sürecini İstanbul'da geçirecek olanlar için toplu taşıma ücretli mi yoksa ücretsiz mi sorusu yanıt arıyor. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi, başladı mı, kaç gün sürecek? Bayramda Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüs bedava mı?