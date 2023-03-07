Burhanettin Duran yazdı: Ucube ötesi koalisyon mühendisliği! Tam bir cümbüşe döndü

Akşener'in "kaybet-kaybet" denkleminden çıkmak için yaptığı iki hamle de masanın güvenirliğine ağır hasar verdi. Kamuoyu için şu algıyı üretti: Mühendislik faaliyetiyle deprem yemiş masayı güçlendirmek yetmeyecek. Fay hatları üzerine kurulu masa seçimi görse bile sonrasında ayakta kalmaz. Akşener'in ikinci kararı kendisinin siyasetçi algısını "tahmin edilemez ve sık karar değiştirir" hale getirmekle kalmadı. En çok da partisi İP'ye zarar verdi. Akşener hem CHP'yi öne çıkardığı hem de Kılıçdaroğlu'nun başına iki bekçi dikti.