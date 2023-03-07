Giriş Tarihi: 07.03.2023 07:35
Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
07:36
Burhanettin Duran yazdı: Ucube ötesi koalisyon mühendisliği! Tam bir cümbüşe döndü
Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran, bugünkü köşe yazısında, birçok kez 6'lı Masa'nın "güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerisinin önemli olmadığını asıl meselenin nasıl bir cumhurbaşkanlığı sistemi önerecekleri olduğunu ele aldığını belirterek, "Akşener'in "kaybet-kaybet" denkleminden çıkmak için yaptığı iki hamle de masanın güvenirliğine ağır hasar verdi." ifadelerini kullandı. İşte Burhanettin Duran'ın o köşe yazısı...