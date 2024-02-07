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Haberler Galeri Çağlayan Adliyesi’ndeki saldırıda teröristlerin asıl hedefi belli oldu! Bu fotoğraf ilk kez ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 07.02.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 13:18

Çağlayan Adliyesi’ndeki saldırıda teröristlerin asıl hedefi belli oldu! Bu fotoğraf ilk kez ortaya çıktı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan DHKP-C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber ekranlarında adliye saldırısının şifrelerini anlattı. Terör örgütünün saldırıdaki asıl hedefini açıklayan Abdurrahman Şimşek, DHKP'li teröristlerden Pınar Birçok'un eyleme gelmeden önce telefonuna canlı yayın düzeneği yüklediğini söyledi.

Çağlayan Adliyesi’ndeki saldırıda teröristlerin asıl hedefi belli oldu! Bu fotoğraf ilk kez ortaya çıktı

İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde yaşanan terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları açıklanan iki saldırganın metrobüsten indikten sonra devriye atan ve kendilerine kimlik soran polislere biber gazı sıktıkları, ardından koşmaya başlayıp o esnafa ateş açtıkları ifade edildi.

Çağlayan Adliyesi’ndeki saldırıda teröristlerin asıl hedefi belli oldu! Bu fotoğraf ilk kez ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen saldırganların çantasında bir düzenek, örgütsel dokümanlar, plastik kelepçeler ve 48 mermi bulundu.

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Çağlayan Adliyesi’ndeki saldırıda teröristlerin asıl hedefi belli oldu! Bu fotoğraf ilk kez ortaya çıktı

TERÖRİSTLERİN ASIL HEDEFİ BELLİ OLDU

SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber ekranlarında adliye saldırısının şifrelerini anlattı. Terör örgütünün saldırıdaki asıl hedefini açıklayan Abdurrahman Şimşek, "Hiçbir yerde yayınlanmayan bir fotoğrafa ulaştık." diyerek önemli bilgiler paylaştı.

Çağlayan Adliyesi’ndeki saldırıda teröristlerin asıl hedefi belli oldu! Bu fotoğraf ilk kez ortaya çıktı

Şimşek, teröristlerin gelmeden önce hazırlık yaptıklarını belirterek, "Gelmeden önce hazırlık yaptılar. Pınar Birçok, eyleme gelmeden önce telefonuna canlı yayın düzeneği yüklemiş.

Bu fotoğraf ilk kez A Haber'de! Adliye saldırganları, canlı yayın yapacaklarmış | Video

Çağlayan Adliyesi’ndeki saldırıda teröristlerin asıl hedefi belli oldu! Bu fotoğraf ilk kez ortaya çıktı

O programla muhtemelen; mahkeme heyeti bir başkan, iki üye veya üç üye de olabilir, kürsüdeki cumhuriyet savcısı olmak üzere yaklaşık 5 kişiyi etkisiz hale getirip orada derdest ettikten sonra canlı yayını açacaklardı. Dünyaya ve sosyal medyadan yayın yapacaklardı.

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