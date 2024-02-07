Çağlayan Adliyesi’ndeki saldırıda teröristlerin asıl hedefi belli oldu! Bu fotoğraf ilk kez ortaya çıktı

O programla muhtemelen; mahkeme heyeti bir başkan, iki üye veya üç üye de olabilir, kürsüdeki cumhuriyet savcısı olmak üzere yaklaşık 5 kişiyi etkisiz hale getirip orada derdest ettikten sonra canlı yayını açacaklardı. Dünyaya ve sosyal medyadan yayın yapacaklardı.