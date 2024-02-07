Giriş Tarihi: 07.02.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
13:18
Çağlayan Adliyesi’ndeki saldırıda teröristlerin asıl hedefi belli oldu! Bu fotoğraf ilk kez ortaya çıktı
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan DHKP-C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber ekranlarında adliye saldırısının şifrelerini anlattı. Terör örgütünün saldırıdaki asıl hedefini açıklayan Abdurrahman Şimşek, DHKP'li teröristlerden Pınar Birçok'un eyleme gelmeden önce telefonuna canlı yayın düzeneği yüklediğini söyledi.