Video Haber Bu fotoğraf ilk kez A Haber'de! Adliye saldırganları, canlı yayın yapacaklarmış | Video
Bu fotoğraf ilk kez A Haber'de! Adliye saldırganları, canlı yayın yapacaklarmış | Video

Bu fotoğraf ilk kez A Haber'de! Adliye saldırganları, canlı yayın yapacaklarmış | Video

07.02.2024 | 12:29

Adliyeye yönelik terör saldırısı nasıl önlendi? Terör örgütünü kimler harekete geçirdi? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek A Haber canlı yayınında detayları aktardı.

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