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Haberler Galeri Çağlayan adliyesindeki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Teröristler biber gazı sıkıp rastgele kurşun yağdırdılar
Giriş Tarihi: 08.02.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 13:30

Çağlayan adliyesindeki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Teröristler biber gazı sıkıp rastgele kurşun yağdırdılar

İstanbul Adalet Sarayı polis kontrol noktasında 6 Şubat'ta DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla (43) ve Pınar Birkoç (23) tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, metrobüsten inerek adliyeye doğru ilerleyen terör örgütü üyeleri Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un kimlik soran polis memurlarına biber gazı sıkıp ardından ateş açtıkları görülüyor. Ayrıca saldırının başladığı anlar ve saldırıda hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın kaçarken vurulup düştüğü anlar da kayıtlarda yer aldı…

Çağlayan adliyesindeki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Teröristler biber gazı sıkıp rastgele kurşun yağdırdılar

İstanbul Adalet Sarayı'nda 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı ve Dilfiraz Karataş'ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çağlayan adliyesindeki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Teröristler biber gazı sıkıp rastgele kurşun yağdırdılar

Teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un metrobüs üst geçitten inip adliyenin D Blok tarafına doğru merdivenlerden indikten sonraki anları saniye saniye görülüyor.

Çağlayan'daki terör saldırısının yeni görüntüsü! Dilfıraz Karataş'ın vurulduğu anlar kamerada

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Çağlayan adliyesindeki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Teröristler biber gazı sıkıp rastgele kurşun yağdırdılar

TERÖRİST PINAR BİRÇOK POLİSLERE BİBER GAZI SIKIYOR
Görüntülere göre saat 11.35 sıralarında adliyeye gidemeden GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolü yapan polislere rastlayan teröristlerden Pınar Birkoç polislere biber gazı sıkıyor.

Çağlayan adliyesindeki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Teröristler biber gazı sıkıp rastgele kurşun yağdırdılar

Emrah Yayla ise tabancasıyla kurşun sıkmaya başlıyor. Çok sayıda vatandaşın da biber gazından etkilendiği görülürken, Yayla'nın silahıyla kurşun sıkarak koştuğu görülüyor.

Çağlayan adliyesindeki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Teröristler biber gazı sıkıp rastgele kurşun yağdırdılar

Yayla'nın sıktığı kurşunlardan vatandaşların panikleyip kaçmaya çalıştıkları, bir polis memurunun da teröristlere doğru ateş ettiği görülüyor.

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