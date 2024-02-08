Giriş Tarihi: 08.02.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
13:30
Çağlayan adliyesindeki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Teröristler biber gazı sıkıp rastgele kurşun yağdırdılar
İstanbul Adalet Sarayı polis kontrol noktasında 6 Şubat'ta DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla (43) ve Pınar Birkoç (23) tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, metrobüsten inerek adliyeye doğru ilerleyen terör örgütü üyeleri Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un kimlik soran polis memurlarına biber gazı sıkıp ardından ateş açtıkları görülüyor. Ayrıca saldırının başladığı anlar ve saldırıda hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın kaçarken vurulup düştüğü anlar da kayıtlarda yer aldı…