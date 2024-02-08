Çağlayan'daki terör saldırısının yeni görüntüsü! Dilfıraz Karataş’ın vurulduğu anlar kamerada 08.02.2024 | 12:25 Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis noktasına yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silah seslerinin duyulmasıyla birlikte kaçarken vurulan kadının yere yığıldığı, öncesindeyse kadın teröristin polise biber gazı sıktığı görüntüye yansıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısında bulunan polis noktasına silahlı terör saldırısı düzenlenmiş, çıkan çatışmada DHKP-C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Olayda Dilfıraz Karataş isimli bir vatandaşın hayatını kaybederken, 3'ü polis memuru 6 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

TERÖRİSTİN BİBER GAZI SIKTIĞI ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamera görüntülerinde metrobüs girişi önünde polislerin GBT sorgulaması yapmak için teröristleri durdurduğu sırada kadın terörist Pınar Birkoç'un polise biber gazı sıktığı, daha sonra silahla ateş etmeye başladığı anlar kaydedildi.

DİLFIRAZ KARATAŞ'IN VURULDUĞU ANLAR KAYDEDİLDİ

Kamera görüntülerinde ayrıca, teröristlerin kaçarken silahla ateş ettikleri sırada oradan geçen Dilfıraz Karataş'ın da vurularak yere yığıldığı görüldü.