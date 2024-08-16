Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çanakkale'de orman yangınında son durum! Bakan Yumaklı açıkladı: 700 hektarlık alan etkilendi
Giriş Tarihi: 16.08.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:41

Çanakkale'de orman yangınında son durum! Bakan Yumaklı açıkladı: 700 hektarlık alan etkilendi

Çanakkale Eceabat'ta dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. 8 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 780 personel ile alevlere karşı anında müdahale başladı. 57. Alay ve Conkbayırı tedbir amacıyla ziyarete kapatılırken alevler Anzak Koyu yoluna dayandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sabah saatlerine kadar devam eden mücadele sonrası yangınla ilgili son durumu açıkladı. İşte detaylar…

AJANSLAR
Çanakkale’de orman yangınında son durum! Bakan Yumaklı açıkladı: 700 hektarlık alan etkilendi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanda dün saat 10.00 sıralarında başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 780 personel sevk edildi.

Çanakkale’de orman yangınında son durum! Bakan Yumaklı açıkladı: 700 hektarlık alan etkilendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 tipi helikopter de bölgeye gönderildi. Tedbir amacıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çanakkale’de orman yangınında son durum! Bakan Yumaklı açıkladı: 700 hektarlık alan etkilendi

MÜDAHALEYE GİDEN 2 ORMANCI KAZA GEÇİRDİ

Yangına müdahale için bölgeye giden Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve beraberindeki 2 ormancı trafik kazası geçirdi. Hafif yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Çanakkale’de orman yangınında son durum! Bakan Yumaklı açıkladı: 700 hektarlık alan etkilendi

'TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı orman yangını nedeniyle tarihi alanın kuzey hattına (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişlerin durdurulduğunu duyurdu. Öte yandan alevler Anzak Koyu yoluna dayandı.

Çanakkale’de orman yangınında son durum! Bakan Yumaklı açıkladı: 700 hektarlık alan etkilendi

ANZAK MEZARLIĞI YANGINDA ZARAR GÖRDÜ

Anzak Koyu yakınlarında bulunan Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı da zarar gördü. Öte yandan yangın bölgesinde müdahale sırasında Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi.

SON DAKİKA