Çanakkale’de orman yangınında son durum! Bakan Yumaklı açıkladı: 700 hektarlık alan etkilendi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanda dün saat 10.00 sıralarında başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 780 personel sevk edildi.