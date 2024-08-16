Çanakkale'de orman yangınında son durum! Bakan Yumaklı açıkladı: 700 hektarlık alan etkilendi | Video

Çanakkale Eceabat'ta dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. 8 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 780 personel ile alevlere karşı anında müdahale başladı. 57. Alay ve Conkbayırı tedbir amacıyla ziyarete kapatılırken alevler Anzak Koyu yoluna dayandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sabah saatlerine kadar devam eden mücadele sonrası yangınla ilgili son durumu açıkladı.