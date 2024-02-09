CHP-DEM arasında kirli ortaklık: İstanbul için asıl plan ifşa oldu!

"Çünkü DEM Parti aday açıklayabilir ama açıkladığında CHP ile aralarındaki köprüleri atıp atmadığını anlamak için güçlü bir profili mi aday gösterdiler, biraz zorlaması için mi aday gösterildi yoksa spor olsun diye mi gösterildi buna bakmak gerekiyor. Çünkü aralarındaki pazarlıkta her ne kadar CHP'nin yeni eş mi diyeceğiz ne diyeceğiz bilmiyorum Genel Başkanı şeffaf ve açık bir ilişki olacak demiş olsa da DEM Parti ile CHP arasındaki yapılacak anlaşmanın tüm detaylarını hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz malum. Çok da iş birliği yapıyormuş gibi gözükmeyelim siz uyduruk bir aday çıkarın ama bizi destekleyin denilmiş olabilir. Bunu biz aday profilinden anlayabiliriz" açıklamasını yaptı.