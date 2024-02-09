Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CHP-DEM arasında kirli ortaklık: İstanbul için asıl plan ifşa oldu!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 11:48

CHP-DEM arasında kirli ortaklık: İstanbul için asıl plan ifşa oldu!

CHP ve DEM arasındaki ittifak gittikçe demlendi. PKK'nın siyası kanadı DEM'in İstanbul'da aday göstereceğiz dediği Başak Demirtaş, Kandil'den gelen talimatla adaylıktan çekildi. DEM'in Demirtaş yerine daha zayıf bir ismi aday göstermeyi planlaması ise "DEM Parti oyları Ekrem İmamoğlu'na kayacak" iddialarını gündeme getirdi. Gazeteci Ekrem Kızıltaş ise CHP ve DEM arasındaki kirli pazarlığı A Haber ekranlarında değerlendirdi. "İş birliği yapıyormuş gibi gözükmeyelim siz uyduruk bir aday çıkarın denilmiş olabilir" diyerek CHP ve DEM'in ittifakı gizlemek için böyle bir anlaşma yapmış olabileceklerine dikkat çekti.

CHP-DEM arasında kirli ortaklık: İstanbul için asıl plan ifşa oldu!

Yerel seçime sayılı günler kala, Cumhuriyet Halk Partisi ile PKK'nın siyasi kolu DEM Parti arasında ittifak pazarlıkları kızıştı. Her fırsatta terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a kürsüden selam gönderen Özgür Özel, eski ortaklardan umduğu desteği bulamayınca DEM Parti'nin kapısından ayrılmadı. "Görüşmeleri ve iş birliğini şeffaf bir şekilde yürüteceğiz" diyerek DEM Parti'ye mesaj yolladı.

CHP-DEM arasında kirli ortaklık: İstanbul için asıl plan ifşa oldu!

2019'daki seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle bilinen DEM Parti ise pazarlıkta vites artırdı. Esenyurt ve Sultanbeyli ilçelerini isteyen DEM Parti, geçtiğimiz hafta Başak Demirtaş'ı İstanbul için aday gösterebileceklerini açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP-DEM arasında kirli ortaklık: İstanbul için asıl plan ifşa oldu!

Ancak ne olduysa adaylık için gönüllü olduğunu söyleyen Başak Demirtaş bir anda geri adım attı. PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun "Var olan ittifakları sürdürmek gerekiyor" diyerek DEM'e CHP ile ittifak yapın mesajı yollamasının ardından Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi, CHP ve DEM arasındaki kirli ittifakı ortaya çıkardı. Öyle ki DEM Parti oylarının yine Ekrem İmamoğlu'na kayması için PKK'nın siyasi kanadı DEM'in Başak Demirtaş yerine daha zayıf bir ismi aday göstereceği iddiası ortaya atıldı.

CHP-DEM arasında kirli ortaklık: İstanbul için asıl plan ifşa oldu!

İTTİFAKI GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

A Haber yayınına katılan gazeteci Ekrem Kızıltaş da CHP ve DEM arasındaki pazarlığın perde arkasını anlattı. İki parti arasında da pazarlıkların sürdüğünü söyleyen Ekrem Kızıltaş, "CHP ve DEM, aralarındaki ittifakı gizlemek için böyle bir yöntem deniyor" ifadelerini kullandı.

CHP-DEM arasında kirli ortaklık: İstanbul için asıl plan ifşa oldu! | Video

CHP-DEM arasında kirli ortaklık: İstanbul için asıl plan ifşa oldu!

"Çünkü DEM Parti aday açıklayabilir ama açıkladığında CHP ile aralarındaki köprüleri atıp atmadığını anlamak için güçlü bir profili mi aday gösterdiler, biraz zorlaması için mi aday gösterildi yoksa spor olsun diye mi gösterildi buna bakmak gerekiyor. Çünkü aralarındaki pazarlıkta her ne kadar CHP'nin yeni eş mi diyeceğiz ne diyeceğiz bilmiyorum Genel Başkanı şeffaf ve açık bir ilişki olacak demiş olsa da DEM Parti ile CHP arasındaki yapılacak anlaşmanın tüm detaylarını hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz malum. Çok da iş birliği yapıyormuş gibi gözükmeyelim siz uyduruk bir aday çıkarın ama bizi destekleyin denilmiş olabilir. Bunu biz aday profilinden anlayabiliriz" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA