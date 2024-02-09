CHP-DEM arasında kirli ortaklık: İstanbul için asıl plan ifşa oldu! | Video

CHP ve DEM arasındaki ittifak gittikçe demlendi. PKK'nın siyası kanadı DEM'in İstanbul'da aday göstereceğiz dediği Başak Demirtaş, Kandil'den gelen talimatla adaylıktan çekildi. DEM'in Demirtaş yerine daha zayıf bir ismi aday göstermeyi planlaması ise "DEM Parti oyları Ekrem İmamoğlu'na kayacak" iddialarını gündeme getirdi. Gazeteci Ekrem Kızıltaş ise CHP ve DEM arasındaki kirli pazarlığı A Haber ekranlarında değerlendirdi. "İş birliği yapıyormuş gibi gözükmeyelim siz uyduruk bir aday çıkarın denilmiş olabilir" diyerek CHP ve DEM'in ittifakı gizlemek için böyle bir anlaşma yapmış olabileceklerine dikkat çekti.