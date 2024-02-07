Giriş Tarihi: 07.02.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
12:09
CHP-DEM-Kandil üçgeninde kirli pazarlık: İstanbul planı ortaya çıktı!
Yerel seçimlerde aday krizinin yaşandığı CHP ile DEM Parti arasında ittifak pazarlığı kızıştı. DEM'in İBB Başkan adaylığı için ismi geçen Başak Demirtaş, geri adım attı. Bu karar CHP-DEM-Kandil üçgeninde İstanbul planını ortaya çıkardı. Buna göre Kandil, DEM'e Başak Demirtaş yerine daha düşük profilli bir aday çıkartılması için talimat yolladı. Amaç ise DEM Parti oylarının CHP'li Ekrem İmamoğlu'na kaymasıydı. PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun dün DEM'e "CHP ile ittifak yapın" mesajı yollaması, kirli pazarlığın kanıtıydı…