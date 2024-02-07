CHP-DEM-Kandil üçgeninde kirli pazarlık: İstanbul planı ortaya çıktı!

DEM'İN ADAYINA KANDİL MÜDAHALESİ

Kandil, DEM'in "Kendi adayımızı çıkartırız" çıkışına müdahale ederek Başak Demirtaş'ın adaylığının çekilmesi için talimat yolladı! CHP-DEM ve Kandil arasında yapılan pazarlık sonucunda, adaylıktan çekilen Başak Demirtaş'ın yerine düşük profilli bir adayın gösterileceği iddiası ortaya atıldı.