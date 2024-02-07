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Haberler Galeri CHP-DEM-Kandil üçgeninde kirli pazarlık: İstanbul planı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 12:09

CHP-DEM-Kandil üçgeninde kirli pazarlık: İstanbul planı ortaya çıktı!

Yerel seçimlerde aday krizinin yaşandığı CHP ile DEM Parti arasında ittifak pazarlığı kızıştı. DEM'in İBB Başkan adaylığı için ismi geçen Başak Demirtaş, geri adım attı. Bu karar CHP-DEM-Kandil üçgeninde İstanbul planını ortaya çıkardı. Buna göre Kandil, DEM'e Başak Demirtaş yerine daha düşük profilli bir aday çıkartılması için talimat yolladı. Amaç ise DEM Parti oylarının CHP'li Ekrem İmamoğlu'na kaymasıydı. PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun dün DEM'e "CHP ile ittifak yapın" mesajı yollaması, kirli pazarlığın kanıtıydı…

CHP-DEM-Kandil üçgeninde kirli pazarlık: İstanbul planı ortaya çıktı!

Yerel seçime sayılı günler kala muhalefette ittifak arayışları hızlandı. Aday krizinin yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi, eski ortaklarında ret yiyince DEM Partisi'nin kapısını çaldı. PKK'nın siyasi kolu DEM ile ittifak pazarlığına giren CHP, yine umduğunu bulamadı. DEM Parti'nin Adalar, Esenyurt ve Sultanbeyli'ni koz olarak kullanmasının ardından pazarlık kızıştı.

CHP-DEM-Kandil üçgeninde kirli pazarlık: İstanbul planı ortaya çıktı!

2019'un ittifak ortağı DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizerek kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı.

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CHP-DEM-Kandil üçgeninde kirli pazarlık: İstanbul planı ortaya çıktı!

Terör suçlusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışı ise hem CHP'nin hem de Ekrem İmamoğlu'nun uykularını kaçırdı. Ancak CHP-DEM-Kandil üçgeninde İstanbul pazarlığı yaşandı.

CHP-DEM-Kandil üçgeninde kirli pazarlık: İstanbul planı ortaya çıktı!

DEM'İN ADAYINA KANDİL MÜDAHALESİ

Kandil, DEM'in "Kendi adayımızı çıkartırız" çıkışına müdahale ederek Başak Demirtaş'ın adaylığının çekilmesi için talimat yolladı! CHP-DEM ve Kandil arasında yapılan pazarlık sonucunda, adaylıktan çekilen Başak Demirtaş'ın yerine düşük profilli bir adayın gösterileceği iddiası ortaya atıldı.

CHP-DEM-Kandil üçgeninde kirli pazarlık: İstanbul planı ortaya çıktı!

Böylece DEM adayının daha düşük oy alması, oyların CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kayması planlandı…

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