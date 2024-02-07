Video Haber CHP-DEM-Kandil üçgeninde kirli pazarlık! Başak Demirtaş'ın çekilmesinin sebebi Kandil mi? | Video
CHP-DEM-Kandil üçgeninde kirli pazarlık! Başak Demirtaş'ın çekilmesinin sebebi Kandil mi? | Video

CHP-DEM-Kandil üçgeninde kirli pazarlık! Başak Demirtaş'ın çekilmesinin sebebi Kandil mi? | Video

07.02.2024 | 12:41

Yerel seçimlerde aday krizinin yaşandığı CHP ile DEM Parti arasında ittifak pazarlığı kızıştı. DEM'in İBB Başkan adaylığı için ismi geçen Başak Demirtaş, geri adım attı. Bu karar CHP-DEM-Kandil üçgeninde İstanbul planını ortaya çıkardı. Buna göre Kandil, DEM'e Başak Demirtaş yerine daha düşük profilli bir aday çıkartılması için talimat yolladı. Amaç ise DEM Parti oylarının CHP'li Ekrem İmamoğlu'na kaymasıydı. PKK elebaşı Mustafa Karasu "Var olan ittifakları sürdürmek gerekiyor" diyerek DEM'e "CHP ile ittifak yapın" mesajı yolladı. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'u ise skandal sözlerle hedef aldı. Mustafa Karasu'nun bu sözleri CHP-DEM ve Kandil arasındaki kirli pazarlığın kanıtıydı.

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