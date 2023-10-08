CHP İstanbul İl Kongresi’nde Canan Kaftancıoğlu’na büyük şok! Yuhalandı

Giriş Tarihi: 08.10.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 14:47

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin 38. Olağan İstanbul Kongresi'nde konuşma yapmak üzere kürsüye geldiği sırada bir grup tarafından yuhalandı. Kaftancıoğlu, salondan yükselen seslere alkışla karşılık verdi. İşte detaylar...