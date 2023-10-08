CHP İstanbul İl Kongresi’nde Canan Kaftancıoğlu’na büyük şok! Yuhalandı

CHP'de genel merkez destekçileri ile değişimciler arasındaki en büyük bilek güreşi bugün İstanbul'da gerçekleşiyor. Aylardır merakla beklenen İstanbul İl Kongresi'nde değişimciler Özgür Çelik ile genel merkez kanadı ise Cemal Canpolat ile hareket edecek. BÜYÜK KURULTAYIN SONUCUNU DA DOĞRUDAN ETKİLEYEBİLİR Doğal delegeler hariç büyük kurultaya 196 delege gönderecek olan kongrede sert tartışmaların yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Partiye yakın kaynaklar ise bu kongrenin büyük kurultayın sonucunu da doğrudan etkileyeceğini savunuyor. ÖZGÜR ÇELİK'İ 413 DELEGE, CEMAL CANPOLAT'I 187 DELEGE DESTEKLİYOR Özgür Çelik'i 27 ilçe başkanı ve 413 delege, genel merkezin adayı Cemal Canpolat'ı ise 12 ilçe başkanı ve 187 delege destekliyor. CHP GENEL MERKEZİ 'DEĞİŞİMCİ'LERE BASKI UYGULUYOR İDDİASI Kongre başkanlığını eski milletvekili Çetin Soysal'ın yapacağı Kongre'de, Çelik'in Canpolat'a göre daha şanslı olduğu görülüyor. Fakat CHP genel merkezinin değişim isteyen ilçe başkalarına yönelik yoğun siyasi baskı uyguladığı ve tabloyu tersine çevirmeye çalıştığı iddia edildi. CANAN KAFTANCIOĞLU YUHALANDI! Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin 38. Olağan İstanbul Kongresi'nde konuşma yapmak üzere kürsüye geldiği sırada bir grup tarafından yuhalandı. Kaftancıoğlu, salondan yükselen seslere alkışla karşılık verdi. CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu kongrede yuhalandı | Video ALKIŞLA KARŞILIK VERDİ CHP İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Kongrede konuşmak için kürsüye gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, solandaki bir grup tarafından yuhalandı. Kaftancıoğlu, salondan yükselen seslere alkışla karşılık verdi. Konuşmasına 'Yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğüm il başkanı olarak bu kürsüden son kez sesleneceğim size ve son kez karşınızdayım' sözleriyle başlayan Kaftancıoğlu, 'İstanbul il örgütünün kongresi başlıyor. İstanbul örgütü olarak nasıl bir örgüt var, fikri var, adaylarımız var? Adaylar arasında kıymetli bir yarış var ve İstanbul örgütü sadece ve sadece kongre zamanlarında değil, İstanbul örgütü özgür, özgün ve hür iradesiyle bugün demokratik yarışını gerçekleştirecek' ifadelerini kullandı.