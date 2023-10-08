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Giriş Tarihi: 08.10.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 14:47

CHP İstanbul İl Kongresi'nde Canan Kaftancıoğlu'na büyük şok! Yuhalandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin 38. Olağan İstanbul Kongresi'nde konuşma yapmak üzere kürsüye geldiği sırada bir grup tarafından yuhalandı. Kaftancıoğlu, salondan yükselen seslere alkışla karşılık verdi. İşte detaylar...

SABAH İNTERNET
İHA
CHP İstanbul İl Kongresi’nde Canan Kaftancıoğlu’na büyük şok! Yuhalandı

CHP'de genel merkez destekçileri ile değişimciler arasındaki en büyük bilek güreşi bugün İstanbul'da gerçekleşiyor.

CHP İstanbul İl Kongresi’nde Canan Kaftancıoğlu’na büyük şok! Yuhalandı

Aylardır merakla beklenen İstanbul İl Kongresi'nde değişimciler Özgür Çelik ile genel merkez kanadı ise Cemal Canpolat ile hareket edecek.

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CHP İstanbul İl Kongresi’nde Canan Kaftancıoğlu’na büyük şok! Yuhalandı

BÜYÜK KURULTAYIN SONUCUNU DA DOĞRUDAN ETKİLEYEBİLİR

Doğal delegeler hariç büyük kurultaya 196 delege gönderecek olan kongrede sert tartışmaların yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Partiye yakın kaynaklar ise bu kongrenin büyük kurultayın sonucunu da doğrudan etkileyeceğini savunuyor.

CHP İstanbul İl Kongresi’nde Canan Kaftancıoğlu’na büyük şok! Yuhalandı

ÖZGÜR ÇELİK'İ 413 DELEGE, CEMAL CANPOLAT'I 187 DELEGE DESTEKLİYOR

Özgür Çelik'i 27 ilçe başkanı ve 413 delege, genel merkezin adayı Cemal Canpolat'ı ise 12 ilçe başkanı ve 187 delege destekliyor.

CHP İstanbul İl Kongresi’nde Canan Kaftancıoğlu’na büyük şok! Yuhalandı

CHP GENEL MERKEZİ 'DEĞİŞİMCİ'LERE BASKI UYGULUYOR İDDİASI

Kongre başkanlığını eski milletvekili Çetin Soysal'ın yapacağı Kongre'de, Çelik'in Canpolat'a göre daha şanslı olduğu görülüyor.

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