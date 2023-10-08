Giriş Tarihi: 08.10.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 21:27

CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! İmamoğlu'nun konuşmasını o sloganla kestiler

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi "Genel Merkez" ve "Değişimciler" arasındaki bilek güreşine sahne oluyor. Seçimlerin ardından parti içinde "değişim" tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasını yaptığı sırada bir grup "halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı attı. İmamoğlu slogan atan gruba yanıt verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuşmasını yapmak için kürsüye çıktığı esnada bir grup tarafından yuhalandı. Değişim tartışmalarını başlatan ilk isim olan Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'in listesinden il delege adayı olarak yer aldı. İşte kaosun eksik olmadığı CHP İstanbul Kongresi'nde yaşanan gelişmeler...