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Haberler Galeri CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! İmamoğlu'nun konuşmasını o sloganla kestiler
Giriş Tarihi: 08.10.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 21:27

CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! İmamoğlu'nun konuşmasını o sloganla kestiler

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi "Genel Merkez" ve "Değişimciler" arasındaki bilek güreşine sahne oluyor. Seçimlerin ardından parti içinde "değişim" tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasını yaptığı sırada bir grup "halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı attı. İmamoğlu slogan atan gruba yanıt verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuşmasını yapmak için kürsüye çıktığı esnada bir grup tarafından yuhalandı. Değişim tartışmalarını başlatan ilk isim olan Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'in listesinden il delege adayı olarak yer aldı. İşte kaosun eksik olmadığı CHP İstanbul Kongresi'nde yaşanan gelişmeler...

CHP İstanbul İl Kongresi’nde gerginlik! İmamoğlu’nun konuşmasını o sloganla kestiler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

CHP İstanbul İl Kongresi’nde gerginlik! İmamoğlu’nun konuşmasını o sloganla kestiler

'Değişimciler'in Özgür Çelik'i, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 'Genel Merkez' kanadının Cemal Canpolat'ı desteklediği İstanbul İl Kongresi, iki grubun bilek güreşine sahne oluyor.

İmamoğlu konuşurken "Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı | Video

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CHP İstanbul İl Kongresi’nde gerginlik! İmamoğlu’nun konuşmasını o sloganla kestiler

İMAMOĞLU KÜRSÜYE ÇIKTI, SÖZLERİ O SLOGANLA KESİLDİ

14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından partide "değişim" tartıışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da kongreye katıldı ve partililere seslendi.

CHP İstanbul İl Kongresi’nde gerginlik! İmamoğlu’nun konuşmasını o sloganla kestiler

Konuşmasında yenilenme ve güçlenme için çalışacaklarına vurgu yapan İmamoğlu, "CHP tarihsel olarak büyük bir davanın, sarsılmaz bir mücadele azminin ve mazlum dünya halklarına ilham kaynağı olmuş bir zaferin adıdır.

CHP İstanbul İl Kongresi’nde gerginlik! İmamoğlu’nun konuşmasını o sloganla kestiler

Hepimizin asli görevi, dünya tarihinin en müstesna başarılarından birine imza atmış olan partimizin tarihi rolünü hatırlayarak, yenilenmesi ve güçlenmesi için çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

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