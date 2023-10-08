İmamoğlu konuşurken "Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı | Video

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi "Genel Merkez" ve "Değişimciler" arasındaki bilek güreşine sahne oluyor. Seçimlerin ardından parti içinde "değişim" tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasını yaptığı sırada bir grup "halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı attı. İmamoğlu slogan atan gruba yanıt verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuşmasını yapmak için kürsüye çıktığı esnada bir grup tarafından yuhalandı.