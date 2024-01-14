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Haberler Galeri CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi
Giriş Tarihi: 14.01.2024 07:04 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 07:06

CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi

25 yıldır Muğla'yı yöneten CHP'li Belediye Başkanı Osman Gürün, altyapı sorununu çözemedi, suyu yönetmedi, halk susuzluktan kırıldı. İmar planlarının hukuka aykırı olduğu ortaya çıktı, Muğla plansız kaldı. Ormanların tam ortasına çimento fabrikası kurulmasına sessiz kaldı, direnen halkı zorbalıkla engelledi. Köyleri merkez mahalle statüsüne aldı, üreten köylü destek alamadı. Kemikleşmiş altyapı sorunlarını çözemedi. CHP zihniyeti 25 yılda Muğla'yı adeta sorunlar yumağına dönüştürdü.

Hayrettin ŞAŞMAZ
CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi

Dr. Osman Gürün 1997 yılında doktorluktan emekli olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Merkez İlçe Başkanlığı'na üyelik başvurusunda bulundu. 1999-2024 yılları arasında hiç seçim kaybetmeyerek Muğla Belediye Başkanlığı ve 2014 yılından sonrada Büyükşehir Yasası ile de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi

ALTYAPI SORUNUNU ÇÖZEMEDİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi statüsüne alındıktan sonra, Bodrum'dan Fethiye'ye, Marmaris'ten Milas'a kadar halkın sorunlarına çözüm bulamadı. Muğla hemen her yağışta, altyapı sorunuyla baş başa bırakıldı.

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CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi

Su baskınları, taşkınlar ve sellerle boğuştu. Bunun yanında fosseptik sorununu da çözemeyen Gürün yüzünden, tatilciler ilçelerde kokuya maruz kaldı. Turizmin göz bebeği yerlerde çevre düzenlemesini aylarca bitiremedi, hem tatilciler hem de turizm esnafı zarar gördü.

CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi

SUYU YÖNETEMEDİ, HALK SUSUZLUKTAN KIRILDI

Özellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de ciddi su krizleri yaşandı. Bodrum'da her hafta su ishale hattı patladı. Turizm cennetinde halk susuzluktan kırılırken tonlarca su israf edildi. Yeraltı sularını koruyamadı, kayıp ve kaçakların önüne geçemedi. Bu yüzden barajlar kurudu.

CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi

Halk temel ihtiyaçlarını gideremedi, tankerle su temin etmeye çalıştı. Yağmur hasadı yapmaya başladı. Milas'la Bodrum arasında su kavgası yaşandı. Halk susuzluktan kırılırken suya yüzde 100'e varan zam yapması ise tepkilere neden oldu.

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