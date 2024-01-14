Giriş Tarihi: 14.01.2024 07:04
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
07:06
CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi
25 yıldır Muğla'yı yöneten CHP'li Belediye Başkanı Osman Gürün, altyapı sorununu çözemedi, suyu yönetmedi, halk susuzluktan kırıldı. İmar planlarının hukuka aykırı olduğu ortaya çıktı, Muğla plansız kaldı. Ormanların tam ortasına çimento fabrikası kurulmasına sessiz kaldı, direnen halkı zorbalıkla engelledi. Köyleri merkez mahalle statüsüne aldı, üreten köylü destek alamadı. Kemikleşmiş altyapı sorunlarını çözemedi. CHP zihniyeti 25 yılda Muğla'yı adeta sorunlar yumağına dönüştürdü.