CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi

Su baskınları, taşkınlar ve sellerle boğuştu. Bunun yanında fosseptik sorununu da çözemeyen Gürün yüzünden, tatilciler ilçelerde kokuya maruz kaldı. Turizmin göz bebeği yerlerde çevre düzenlemesini aylarca bitiremedi, hem tatilciler hem de turizm esnafı zarar gördü.



