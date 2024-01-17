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Haberler Galeri CHP oy uğruna bölücülere boyun eğdi! DEM Partili vekil PKK kanalında itiraf etti: "İttifaklarımız kabul etti"
Giriş Tarihi: 17.01.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 17:08

CHP oy uğruna bölücülere boyun eğdi! DEM Partili vekil PKK kanalında itiraf etti: "İttifaklarımız kabul etti"

CHP'deki "değişim" tartışmalarının gölgesinde yapılan 38. Olağan Kurultayda genel başkan seçilen Özgür Özel, göreve geldiği ilk günden bu yana PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'ye göz kırparak 'CHP'de isimler değişse bile zihniyet değişmiyor' sözünü bir kez daha doğruladı. Terörden tutuklu olan Selahattin Demirtaş'a defalarca selam gönderen Özgür Özel, oy uğruna Kandil'in partisine boyun eğerken, DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, PKK kanalında teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istedi. Ayan, CHP dahil olmak üzere ittifak ortaklarının bu durumu kabullendiğini işaret etti.

CHP oy uğruna bölücülere boyun eğdi! DEM Partili vekil PKK kanalında itiraf etti: İttifaklarımız kabul etti

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, göreve geldiği ilk günden bu yana terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti'ye gör kırpıyor.

CHP oy uğruna bölücülere boyun eğdi! DEM Partili vekil PKK kanalında itiraf etti: İttifaklarımız kabul etti

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Kandil'in partisini yanına çekmek isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde de genel merkezi ziyaret eden DEM Parti'nin eş genel başkanlarını kırmızı halı ile karşılamıştı.

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CHP oy uğruna bölücülere boyun eğdi! DEM Partili vekil PKK kanalında itiraf etti: İttifaklarımız kabul etti

DEMİRTAŞ 'DEMOKRASİ KAHRAMANI'YMIŞ!

DEM Parti'den oy dilenen Özgür Özel, bunun için terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a "demokrasi kahramanı" diyerek defalarca selam gönderdi.

CHP oy uğruna bölücülere boyun eğdi! DEM Partili vekil PKK kanalında itiraf etti: İttifaklarımız kabul etti

TÜRKİYE DÜŞMANLARININ ELİNİ ÖPTÜ

Demirtaş'a selam çakarak Kandil'e mesaj veren Özgür Özel, Türkiye düşmanı açıklamalarıyla bilinen Pervin Chakar'ın da elini öperek poz verdi.

CHP oy uğruna bölücülere boyun eğdi! DEM Partili vekil PKK kanalında itiraf etti: İttifaklarımız kabul etti

PKK'DAN CHP VE DEM'E 'ÖCALAN'LI YOL HARİTASI

Özgür Özel'in oy uğruna DEM Parti'yle pazarlığa oturmasının ardından terör örgütü PKK'nın Avrupa ayağından da skandal bir açıklama geldi. CHP ve DEM'e yol haritasını çizilerek "Süreç Öcalan'ın özgürleştirilmesine müsait" denildi.

DEM Partili vekilden PKK kanalında Öcalan itirafı: "İttifaklarımız kabullendi, bu bir gerçeklik" | Video

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