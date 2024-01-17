Giriş Tarihi: 17.01.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
17:08
CHP oy uğruna bölücülere boyun eğdi! DEM Partili vekil PKK kanalında itiraf etti: "İttifaklarımız kabul etti"
CHP'deki "değişim" tartışmalarının gölgesinde yapılan 38. Olağan Kurultayda genel başkan seçilen Özgür Özel, göreve geldiği ilk günden bu yana PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'ye göz kırparak 'CHP'de isimler değişse bile zihniyet değişmiyor' sözünü bir kez daha doğruladı. Terörden tutuklu olan Selahattin Demirtaş'a defalarca selam gönderen Özgür Özel, oy uğruna Kandil'in partisine boyun eğerken, DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, PKK kanalında teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istedi. Ayan, CHP dahil olmak üzere ittifak ortaklarının bu durumu kabullendiğini işaret etti.