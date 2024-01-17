DEM Partili vekilden PKK kanalında Öcalan itirafı: "İttifaklarımız kabullendi, bu bir gerçeklik" | Video
DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi. Öncelikli gündemlerinin Öcalan üzerindeki tecrit olduğunu dile getiren Ayan, CHP'nin de bu durumu kabullendiğini işaret ederek "Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz. Öcalan kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. C
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:24
00:29
02:46
İETT'de talan dönemi! Aylık 100 milyonluk zarar... | Video 17.01.2024 | 12:10
01:12
01:47
01:09
10 ilde "Kıskaç-4" operasyonu! 32 şüpheli yakalandı | Video 17.01.2024 | 09:06
02:53
02:16
01:46
Aksaray’da etkili olan sağanak çiftçinin yüzünü güldürdü 16.01.2024 | 23:33
02:00
İş yerine pompalı tüfekle saldırıp kayıplara karıştılar 16.01.2024 | 23:33
00:42
Aksaray’da taşlı yumruklu "yol verme" kavgası güvenlik kamerasında: 3 yaralı 16.01.2024 | 23:33
00:58
01:00
Sultanbeyli’de horoz dövüşçülerine polisten suçüstü baskın 16.01.2024 | 23:33
35:33
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 16.01.2024 | 19:10
04:04
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan emekliye zam oranını açıkladı! 16.01.2024 | 19:08
00:19
TBMM'deki "terör" oturumunda Özgür Özel'den tepki çeken görüntü! 16.01.2024 | 18:29
03:02
Şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar sular altında kaldı 16.01.2024 | 17:50
04:16
Burhanettin Duran | Terörle mücadeledeki mutabakat polemikle geçiştirilemez 16.01.2024 | 16:48
03:26
Mahmut Övür | Özel'i yine 'adam yerine' koymadı 16.01.2024 | 16:45
03:35
Hilal Kaplan | Ankara'nın kayıp beş yılı 16.01.2024 | 16:43