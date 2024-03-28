CHP Toroslar’da aday göstermişti: Abdurrahman Yıldız terörist Öcalan’ın akrabası çıktı!

DEM DESTEK MİTİNGİ YAPTI

Ortak düzenlenen programda DEM'in eş sözcüsü Ahmet Asena da Yıldız için destek istemişti. Asena "Abdurrahman Yıldız'ı desteklemek için bir araya geldik. Sadece Yıldız'ı desteklemiyoruz, kendi geleceğimizi çocuklarımızın geleceği için destekliyoruz. Kazanan Abdurrahman Yıldız olmayacak. Mersin'de kazanmak demek Türkiye'ye bir işaret feneri yakmak demektir" ifadelerini kullanmıştı.