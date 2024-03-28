Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
08:55
CHP Toroslar’da aday göstermişti: Abdurrahman Yıldız terörist Öcalan’ın akrabası çıktı!
Cumhuriyet Halk Partisi, Kandil'den gelen talimatı dinleyerek PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile anlaştı. İstanbul, Mersin ve Balıkesir gibi illerde kirli ittifaka imza attı. Mersin'de CHP'nin Toroslar İlçe Belediye Başkan adayı Abdurrahman Yıldız için yapılan ortak mitingde, terör sloganları atıldı. Daha önce sosyal medyadaki paylaşımlarında "Affedersiniz Türk diyen bile oldu" diyerek rahatsızlığını dile getiren Yıldız'ın teröristbaşı Öcalan'ın akrabası olduğu ortaya çıktı.