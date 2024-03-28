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Haberler Galeri CHP Toroslar’da aday göstermişti: Abdurrahman Yıldız terörist Öcalan’ın akrabası çıktı!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 08:55

CHP Toroslar’da aday göstermişti: Abdurrahman Yıldız terörist Öcalan’ın akrabası çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi, Kandil'den gelen talimatı dinleyerek PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile anlaştı. İstanbul, Mersin ve Balıkesir gibi illerde kirli ittifaka imza attı. Mersin'de CHP'nin Toroslar İlçe Belediye Başkan adayı Abdurrahman Yıldız için yapılan ortak mitingde, terör sloganları atıldı. Daha önce sosyal medyadaki paylaşımlarında "Affedersiniz Türk diyen bile oldu" diyerek rahatsızlığını dile getiren Yıldız'ın teröristbaşı Öcalan'ın akrabası olduğu ortaya çıktı.

MURAT KARAMAN
CHP Toroslar’da aday göstermişti: Abdurrahman Yıldız terörist Öcalan’ın akrabası çıktı!

CHP, DEM için çalışan Abdurrahman Yıldız'ı Toroslar belediyesinden başkan adayı gösterdi. Abdurrahman Yıldız'ın kampanyasında DEM ve CHP el ele verdi. İki parti bu ay içinde miting düzenleyerek Yıldız için oy istedi.

CHP Toroslar’da aday göstermişti: Abdurrahman Yıldız terörist Öcalan’ın akrabası çıktı!

TÜRK OLARAK ANILMAKTAN ÜZÜNTÜ DUYDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Yıldız sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündeme geldi. Türk olarak anılmaktan üzüntü duyduğunu söyleyen Yıldız'ın sosyal medyada "Bana neler demediler ki. Affedersiniz Türk diyen bile oldu. Hatta özür dilerim Sünni Müslüman diyenleri gördüm" paylaşımı tepki çekmişti.

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CHP Toroslar’da aday göstermişti: Abdurrahman Yıldız terörist Öcalan’ın akrabası çıktı!

DEM DESTEK MİTİNGİ YAPTI

Ortak düzenlenen programda DEM'in eş sözcüsü Ahmet Asena da Yıldız için destek istemişti. Asena "Abdurrahman Yıldız'ı desteklemek için bir araya geldik. Sadece Yıldız'ı desteklemiyoruz, kendi geleceğimizi çocuklarımızın geleceği için destekliyoruz. Kazanan Abdurrahman Yıldız olmayacak. Mersin'de kazanmak demek Türkiye'ye bir işaret feneri yakmak demektir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Toroslar’da aday göstermişti: Abdurrahman Yıldız terörist Öcalan’ın akrabası çıktı!

ÖCALAN'IN AKRABASI ÇIKTI

CHP'nin DEM ile ittifak yaparak aday gösterdiği Yıldız'ın eşi Feride Yıldız'ın dayısı Hüseyin Zain'in Abdullah Öcalan'ın kız kardeşi Fatma Öcalan ile evli olduğu öğrenildi.

CHP Toroslar’da aday göstermişti: Abdurrahman Yıldız terörist Öcalan’ın akrabası çıktı!

Hüseyin-Fatma Öcalan'ın kızı Dilek Öcalan ise HDP den 25.ve 26. dönem milletvekilliği yapmıştı.

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