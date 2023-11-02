CHP Tunç Soyer’in çevre katliamına bakanlık el koydu! SABAH yazdı kaçak çöp dökümü durdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1992 yılında hizmete açtığı Harmandalı Çöplüğünden sızan çöp suları, bölgede heyelana neden oldu. Büyükşehir Belediyesinin yaşananlara seyirci kalması sonucu heyelanın etkisi giderek büyüdü. Heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan bilim insanları hazırladıkları raporlarda bölgeye çöp dökümünün derhal durdurulması yönünde görüş belirtse de büyükşehir aldırış etmedi. MAHKEME İPTAL ETTİ İzmir 4. İdare Mahkemesi, geçtiğimiz haziran ayında Büyükşehir'in Harmandalına çöp dökümüne olanak tanıyan işlemini iptal etti. YARGI KARARLARINI HİÇE SAYDI Büyükşehir'in son olarak bölgedeki heyelanın topuk noktası olarak bilinen eski deve güreşi alanının hemen üst kısmına çöp dökmesi bardağı taşıran son damla oldu. SABAH'IN HABERİ İHBAR KABUL EDİLDİ Haberimizi ihbar kabul eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeye giderek yerinde inceleme başlattı. KAÇAK DÖKMÜŞ Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi hakkında idari işlem başlatıldı. Yaşanan şok gelişme sonrası büyükşehir, eski deve güreşi alanının üst kısmına döktüğü çöplerin üzerini toprakla kapatıp çöp döküm işlemini durdurmak zorunda kaldı.