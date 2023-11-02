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Haberler Galeri CHP Tunç Soyer'in çevre katliamına bakanlık el koydu! SABAH yazdı kaçak çöp dökümü durdu
Giriş Tarihi: 02.11.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 08:01

CHP Tunç Soyer'in çevre katliamına bakanlık el koydu! SABAH yazdı kaçak çöp dökümü durdu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, mahkemenin durdurma kararına rağmen, Milli Emlak'a ait alana çöp döken İzmir Büyükşehir Belediyesi hakkında idari işlem başlattı. Döktüğü çöplerin üzerini kapatan belediye döküm işlemini durdurmak zorunda kaldı

ERTAN GÜRCANER
CHP Tunç Soyer’in çevre katliamına bakanlık el koydu! SABAH yazdı kaçak çöp dökümü durdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1992 yılında hizmete açtığı Harmandalı Çöplüğünden sızan çöp suları, bölgede heyelana neden oldu.

CHP Tunç Soyer’in çevre katliamına bakanlık el koydu! SABAH yazdı kaçak çöp dökümü durdu

Büyükşehir Belediyesinin yaşananlara seyirci kalması sonucu heyelanın etkisi giderek büyüdü. Heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan bilim insanları hazırladıkları raporlarda bölgeye çöp dökümünün derhal durdurulması yönünde görüş belirtse de büyükşehir aldırış etmedi.

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CHP Tunç Soyer’in çevre katliamına bakanlık el koydu! SABAH yazdı kaçak çöp dökümü durdu

MAHKEME İPTAL ETTİ

Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, Harmandalında yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan uygulamayı yargıya taşıdı.

CHP Tunç Soyer’in çevre katliamına bakanlık el koydu! SABAH yazdı kaçak çöp dökümü durdu

İzmir 4. İdare Mahkemesi, geçtiğimiz haziran ayında Büyükşehir'in Harmandalına çöp dökümüne olanak tanıyan işlemini iptal etti.

CHP Tunç Soyer’in çevre katliamına bakanlık el koydu! SABAH yazdı kaçak çöp dökümü durdu

YARGI KARARLARINI HİÇE SAYDI

Mahkeme kararını yok sayan Büyükşehir, yasal süresi içinde yargı kararını uygulamayıp çöp dökümüne devam etti.

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