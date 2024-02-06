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Haberler Galeri CHP yeniden aday göstermişti! Hatay’da depremin yıldönümünde Lütfü Savaş’a büyük tepki: İstifa!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 09:05

CHP yeniden aday göstermişti! Hatay’da depremin yıldönümünde Lütfü Savaş’a büyük tepki: İstifa!

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. 11 ili yıkan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili yıktı. Afetin yıl dönümünde binlerce vatandaş deprem bölgesine aktı. Yaptıkları sessiz yürüyüşle yitirdikleri canları andı. Gözyaşlarının dinmediği anma töreninde gergin anlar da yaşandı. CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın bölgeye gidişi, gerilimi artırdı. Vatandaşlar Savaş'a tepki gösterirken istifa çağrısı yaptı…

CHP yeniden aday göstermişti! Hatay’da depremin yıldönümünde Lütfü Savaş’a büyük tepki: İstifa!

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye tarifi mümkün olmayan bir afete tanıklık etti.

CHP yeniden aday göstermişti! Hatay’da depremin yıldönümünde Lütfü Savaş’a büyük tepki: İstifa!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili yerle bir etti. 53 binden fazla vatandaşımızı yitirdiğimiz o asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti.

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CHP yeniden aday göstermişti! Hatay’da depremin yıldönümünde Lütfü Savaş’a büyük tepki: İstifa!

Türkiye el ele verip yaraları sararken, 6 Şubat'ın yıldönümünde binlerce vatandaş deprem bölgesine akın etti. Sessiz yürüyüşle yitirdikleri canlarını andı, hepsine dua etti.

CHP yeniden aday göstermişti! Hatay’da depremin yıldönümünde Lütfü Savaş’a büyük tepki: İstifa!

KARANFİLLER BIRAKILDI

Depremin en fazla yıkıma sebep olduğu illerden Hatay'da da saatler depremin meydana geldiği 04:17'de insanlar karanfillerle saygı duruşunda bulunurken gözyaşları bir an olsun dinmedi.

CHP yeniden aday göstermişti! Hatay’da depremin yıldönümünde Lütfü Savaş’a büyük tepki: İstifa!

Anma törenine CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın katılması ise tansiyonu yükseltti.

CHP yeniden aday göstermişti! Hatay'da depremin yıldönümünde Lütfü Savaş'a büyük tepki: "İstifa!" | Video

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