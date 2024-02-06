CHP yeniden aday göstermişti! Hatay’da depremin yıldönümünde Lütfü Savaş’a büyük tepki: "İstifa!" | Video
Türkiye, 6 Şubat’ta asrın felaketini yaşadı. 11 ili yıkan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili yıktı. Afetin yıl dönümünde binlerce vatandaş deprem bölgesine aktı. Yaptıkları sessiz yürüyüşle yitirdikleri canları andı. Gözyaşlarının dinmediği anma töreninde gergin anlar da yaşandı. CHP’nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın bölgeye gidişi, gerilimi artırdı. Vatandaşlar Savaş’a tepki gösterirken istifa çağrısı yaptı…
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